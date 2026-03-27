DE
FR
Suisse
Suisse
Dès 20:45
Allemagne
Allemagne
Suisse
Suisse
Dès 20:45
Vs
Allemagne
Allemagne

Le match en live-ticker
Premier grand test pour la Suisse avant le Mondial

Le live ticker n’a pas encore commencé.
Fin du Live
Les derniers matches
Coup d’envoi
vendredi
27 mars 2026 à 20:45
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Allemagne
Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Allemagne
      Allemagne