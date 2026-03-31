En mode test, Murat Yakin change tout à la pause

Nouveau sauvetage de Mvogo qui rattrape la boulette d'Amenda, dont la passe en retrait trop douce se dirigeait dans les pieds d'Erling Haaland, ce sera un corner.
Nusa se promène et effectue un joli une-deux avec Thorsby pour se retrouver seul face au but, Mvogo répond présent et capte le ballon. Lui aussi se montre rassurant dans ce match.
Le coup-franc est manqué par Julian Ryerson, mais les Suisses ne profitent pas de la relance. Au vu de ce que la Nati à montré en première période, on peut se permettre de se montrer exigeant à l'égard de son évolution tactique dans ce match, mais il est clair que ces sept changements font modifier sa façon de jouer.
Attention à cette montée norvégienne, Nusa se faufile entre les défenseurs et trébuche à l'entrée des 16 mètres, un coup-franc est sifflé mais le public réclame un pénalty. La décision est juste, mais ça se joue à quelques centimètres.
Cette période commence par une petite série de cafouillages de part et d'autre, mais les Suisses se battent bien à mi-terrain. Les changements suisses à la pause, avec le joueur remplacé entre parenthèses : Alvyn Sanches (Ruben Vargas), Johan Manzambi (Dan Ndoye), Luca Jaquez (Denis Zakaria), Aurèle Amenda (Manuel Akanji), Vincent Sierro (Remo Freuler), Djibril Sow (Ardon Jashari) et Eray Cömert (Nico Elvedi). Exit donc toute la défense, le coeur du milieu de terrain et les deux ailiers, pour cette équipe de Suisse passée en 3-4-3.
Alors que trois joueurs (Thorstvedt, Pedersen et le gardien Nyland) ont été remplacés (respectivement par Bobb, Ryerson et Selvik), les changements helvétiques ne sont pas encore annoncés par le speaker mais la Nati entame cette deuxième période avec une bonne phase de possession.
Ce match va reprendre mais avec sept changements côté suisse, que l'on détaillera dans un instant.
Si l'on s'intéresse un peu aux prestations individuelles, on notera que Zakaria, Ndoye et Vargas donnent pour l'instant beaucoup d'élan offensif à la Nati, alors que la charnière défensive Akanji-Elvedi se montre pour l'instant très solide. En revanche, les contre-attaques d'Haaland et de ses équipiers ont encore de quoi foudroyer les Suisses, il faut faire attention à ne leur laisser aucun espace. Bonne pause!
La mi-temps est sifflée à Oslo. Les hommes de Murat Yakin ont montré un très beau visage lors de ces dix dernières minutes, et espérons qu'elle revienne des vestiaires avec le même état de forme.
Vargas longe la surface de réparation en échangeant le ballon avec Rieder puis Freuler, il tente sa chance, quel tir! Ce boulet de canon manque le cadre de peu, ça aurait été un but magnifique.