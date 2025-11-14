Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football, a été visé par des jets d'œufs lors de la présentation de son livre à Madrid. L'agresseur, arrêté par la police, serait son propre oncle.

1/2 Luis Rubiales, l’ancien président de la Fédération espagnole de football, présentait son livre «Tuer Rubiales» à Madrid. Photo: Europa Press via Getty Images

Luis Rubiales, l’ancien président de la Fédération espagnole de football, a vécu un moment pour le moins inattendu lors de la présentation de son livre «Tuer Rubiales» à Madrid. Selon les médias espagnols El Pais et Marca, un spectateur a lancé plusieurs œufs sur l’ex-dirigeant… qui serait son propre oncle, lui aussi nommé Luis Rubiales. La scène a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Dans les vidéos diffusées, on voit Luis Rubiales, vêtu d’un costume sombre, assis sur un tabouret, alors qu’un homme encapuchonné s’approche en criant: «N’ayez pas peur, tout va bien». Le premier œuf rate sa cible, le deuxième touche le dos de l’ancien président, et le troisième est esquivé.

Il tente de poursuivre l'agresseur

Luis Rubiales tente alors de poursuivre son agresseur, mais est retenu par d’autres participants. La police nationale a confirmé l’arrestation d’un homme de nationalité espagnole, sans confirmer officiellement le lien familial présumé.

Cet incident s’ajoute aux nombreuses controverses qui entourent Luis Rubiales. En 2023, il avait été condamné pour agression sexuelle après avoir imposé un baiser à la joueuse Jenni Hermoso à la finale de la Coupe du monde féminine à Sydney. Luis Rubiales avait été condamné à une amende de 10'800 euros mais continue de nier les accusations, affirmant que le geste était consenti, une version contredite par Jenni Hermoso.

La veille de la présentation, Luis Rubiales avait minimisé l’incident et dénoncé ce qu’il qualifie de complot orchestré par «l’extrême gauche». Malgré ces polémiques et les conséquences judiciaires, l’ancien président persiste à défendre sa version des faits et refuse de présenter des excuses à Jenni Hermoso.