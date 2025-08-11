Une nouvelle sélectionneuse pour l'équipe d'Espagne

Sonia Bermudez est la nouvelle sélectionneuse de l'équipe d'Espagne. Elle succède à Montse Tomé, dont le contrat n'a pas été renouvelé après la défaite en finale de l'Euro face à l'Angleterre.

Montse Tomé n'est plus la sélectionneuse de l'équipe d'Espagne. Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Tomé, ancienne adjointe de Jorge Vilda, avait pris les rênes de la sélection espagnole dans un contexte tendu en septembre 2023, lorsque ce dernier avait été licencié pour son soutien à l'ex-président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, depuis condamné à une amende d'environ 10'000 francs pour agression sexuelle sur la joueuse Jenni Hermoso.

La Roja, championne du monde en titre, a connu des résultats mitigés sous ses ordres, avec une quatrième place aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une Ligue des nations remportée en 2024 face à la France. Archifavorites de l'Euro 2025, les Ibériques ont chuté en finale face à l'Angleterre après avoir notamment mis fin au parcours de la Suisse en quart de finale.

Agée de 40 ans, Bermudez entraînait jusqu'à présent la sélection M23 espagnole. Cette ancienne attaquante a disputé 63 matches sous le maillot de la Roja durant sa carrière de joueuse.