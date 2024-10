Yann Sommer l'assure: il est sous-estimé par le monde du football

Yann Sommer parle de ses objectifs. Photo: TOTO MARTI 1/7

À la mi-août, Yann Sommer, 35 ans, a annoncé son départ de l'équipe nationale après 94 matches internationaux. Depuis, il se concentre entièrement sur son club, l'Inter Milan. Avec le champion d'Italie en titre, le Bâlois s'attend à une saison très difficile et disputée. «Quand on dit que chaque match en Serie A est difficile, ce n'est pas de la rhétorique. C'est tout simplement la vérité», explique-t-il dans une interview à la «Gazzetta dello Sport».

L'Inter ambitionne également de jouer les premiers rôles en Ligue des champions. À cet égard, Yann Sommer se réjouit surtout d'un match: celui de mercredi prochain, lorsque l'Inter affrontera Young Boys à Berne (21h). «C'est bien de rejouer dans son pays, cela n'arrive pas souvent.» Le champion de Suisse en titre se trouve dans une situation difficile. Pas de quoi se montrer trop confiant du côté des Interistes. «Cela reste une équipe intéressante», précise le gardien. Il est conscient que le gazon artificiel du Wankdorf pourrait changer la donne: «C'est pourquoi nous devrons être très bien préparés».

Contrat valable jusqu'en 2026

S'il pense forcément à l'avenir proche, Yann Sommer a également un futur plus lointain et incertain dans un coin de la tête. Son contrat avec le club italien court jusqu'en 2026, et il n'a pas encore envisagé la suite. «Je suis heureux à Milan, a précisé le natif de Morges. Pour l'instant, je ne me vois pas ailleurs, je mets toute mon énergie pour l'Inter.»

Bien que Yann Sommer soit le recordman de sélections en Suisse à son poste de gardien de but, son nom est rarement cité lorsqu'il s'agit de parler des meilleurs portiers du monde. «Peut-être que je suis un peu sous-estimé, constate-t-il. Mais il vaut mieux ne pas y penser, car on ne peut rien y changer.»

«Être le meilleur pour mon équipe»

Le Rhénan préfère de loin s'occuper des choses qu'il peut influencer, à savoir ses performances et son niveau. «Mon objectif est d'être le meilleur gardien possible pour mon équipe.» Pour y parvenir, il avoue avoir un rituel particulier avant chaque match: la méditation. Il y a toujours un moment où il cesse d'être Yann et devient Sommer, le gardien de but.

Il n'écoute pas de musique. Même si un artiste en particulier l'impressionne: Bruce Springsteen. Enfant déjà, le dernier rempart écoutait les disques de «The Boss». «J'aimerais vraiment le voir une fois en concert», confie même Yann Sommer. Jusqu'à présent, l'occasion ne s'est pas présentée. L'année prochaine, l'artiste américain sera à Milan. Problème? Sa prestation aura lieu durant la Coupe du monde des clubs et Yann Sommer sera probablement aux États-Unis à cette période.