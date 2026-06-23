Un jeune footballeur de Ligue 2 a été extrait du Rhône en état d'urgence absolue après s'être noyé lundi en fin de journée dans une zone de baignade interdite près de Lyon.

Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après s'être noyé dans le Rhône

Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après s'être noyé dans le Rhône

AFP Agence France-Presse

Les pompiers ont indiqué à l'AFP être intervenus peu avant 18h30, quand le thermomètre affichait jusqu'à 38°C à Lyon, pour secourir quatre jeunes hommes qui se baignaient dans le Rhône, à un endroit où le fleuve fait des vagues, au niveau du parc de la Feyssine entre Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

Trois des jeunes hommes, en urgence relative, étaient sortis de l'eau au moment de l'arrivée des pompiers, et un quatrième, d'une vingtaine d'années, était encore à l'eau en train de se noyer. Il a été repêché en urgence absolue, avant d'être conduit à l'hôpital. De source policière, il s'agit d'un joueur de football sous contrat avec un club de Ligue 2.

Contacté par l'AFP, le parquet n'a pas communiqué dans l'immédiat sur l'évolution de son état de santé. Selon «BFM TV», le jeune homme, né en 2005, serait toutefois dans un état de mort cérébrale.

Vigilance rouge

Face aux températures extrêmes, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge pour canicule, de nombreux Français ressentent le besoin de se rafraîchir, mais le gouvernement français appelle à la plus grande prudence face au risque de noyade.

Une «vingtaine de décès» par noyade ont été enregistrés «depuis le début du week-end», a annoncé mardi Marina Ferrari, ministre des Sports et de la Jeunesse.