Nicklas Bendtner attaqué au couteau à New York

Nicklas Bendtner a de la chance dans son malheur.

Ramona Bieri et Blicky IA

L'ancien footballeur Nicklas Bendtner a vécu une mauvaise expérience. Selon le «Sun», le Danois a été victime d'une attaque au couteau lors d'un séjour dans la métropole américaine de New York. Il a échappé de justesse à une blessure grave.

L'attaque s'est produite mercredi dernier dans l'Upper West Side de Manhattan. Des images de caméras de surveillance montrent l'ancien joueur d'Arsenal marchant dans la rue avec deux amis quand, soudain, un homme arrive en courant par derrière, un couteau à la main.

L'un des compagnons de Nicklas Bendtner souffre de graves blessures au visage et aux oreilles à la suite de l'attaque. Il a dû être soigné à l'hôpital. Nicklas Bendtner lui-même a de la chance dans son malheur et n'est pas blessé.

«Difficile de s'enfuir»

Après l'agression, l'auteur a pris la fuite, mais il a pu être arrêté le lendemain. La mère du jeune homme de 25 ans l'a reconnu au journal télévisé et s'est adressée à la police. Celle-ci l'a arrêté et il est inculpé de tentative de meurtre et de coups et blessures.

Le journal danois «BT» a demandé à Nicklas Bendtner comment il se sentait après l'agression. Il ne s'exprime qu'avec réserve. «Je n'ai pas de commentaire à faire. Mais je peux confirmer que c'est bien moi dans la vidéo», dit-il. Et d'ajouter: «C'est difficile de s'enfuir.»

Au cours de sa carrière, Nicklas Bendtner a notamment joué à Arsenal, à la Juventus ou à Wolfsburg. Pour l'équipe nationale danoise, il a disputé 81 matches internationaux et marqué 30 buts. Il a mis un terme à sa carrière au printemps 2021.