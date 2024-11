Manuel Neuer a réussi plus de dribbles que… les attaquants du PSG

Manuel Neuer a fait mieux qu'Ousmane Dembélé. Photo: Getty Images

S'il y a peut-être une seule statistique qu'il faut retenir de cette soirée de mardi soir en Champions League, c'est peut-être celle-ci. Lors du match entre le Bayern Munich et le PSG – qui s'est soldé par une victoire (1-0) des Allemands –, les attaquants parisiens Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont combiné à eux deux… 0 dribble réussi durant les respectivement 72 et 56 minutes disputées par les Français. Le premier a été remplacé par Gonçalo Ramos en seconde mi-temps, tandis que le deuxième a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour un tacle en retard.

Les avant-centres titulaires ont donc été bien muselés par la défense bavaroise mardi à l'Allianz Arena. Pire: tandis les deux Parisiens ne parvenaient pas à franchir un joueur, le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer l'a fait de son côté. À la 30e minute, il a réalisé un magnifique crochet sur… Ousmane Dembélé justement. De quoi boire le calice jusqu'à la lie pour l'attaquant tricolore.

Avec cette nouvelle défaite en Champions League – la troisième en cinq matches, le PSG continue de s'embourber. Pour leurs trois dernières rencontres de la phase de poules, les joueurs vont se rendre à Salzbourg, accueillir Manchester City et se déplacer à Stuttgart. Un maximum de points sera nécessaire pour eux s'ils souhaitent quitter leur 26e place à l'heure actuelle.