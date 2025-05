Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Steve Rouiller a fait une surprise aux supporters du Servette FC dimanche: le défenseur central du club grenat, actuellement blessé, a fait le déplacement avec le train spécial des supporters. Une initiative appréciée par les fans. «Je voulais le faire, partager ce moment avec eux! Et c'était très sympa, malgré le score...», explique-t-il quelques jours plus tard à Blick.

Il a (un peu) chanté

«Mais j'étais presque plus fatigué qu'après un match!», exagère-t-il dans un sourire. «Non, mais vraiment! Le trajet est déjà long, et ensuite tu restes debout tout le match, c'est épuisant!» A-t-il chanté? «Un peu. Mais j'étais surtout concentré sur le match. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour nous.» L'ambiance s'en est forcément un peu ressentie dans le secteur visiteurs, où 1300 fans du SFC avaient pris place et sont restés motivés durant toute la rencontre, malgré le score largement déficitaire (5-1) et les boulettes du «remplaçant» de Steve Rouiller, le malheureux Kasim Adams.

Croisé lundi à la soirée de gala de la SAFP, où il a été élu dans l'équipe-type de la saison avec ses coéquipiers Timothé Cognat, Miroslav Stevanovic et Dereck Kutesa, le Valaisan confie avoir effectué la moitié de sa rééducation. «J'en ai pour six semaines au total, je pense. Je devrai être là pour la préparation de la saison prochaine, mais la saison actuelle est terminée, ça c'est clair.»

La Nati, pas vraiment un thème

Cette blessure est tombée au pire moment pour le Servette FC, qui a dû abandonner tout espoir de lutte pour le titre ces derniers jours, surtout que Steve Rouiller évoluait à un excellent niveau depuis le début de la saison. Au point que de nombreux observateurs et suiveurs de la Nati avaient milité pour qu'il soit appelé par Murat Yakin lors du rassemblement de mars, sans succès, le sélectionneur ayant opté pour Stefan Gartenmann, ce défenseur central danois évoluant à Ferencvaros et naturalisé suisse à la surprise générale.

Le Servettien en a-t-il été chagriné? «C'est sûr que c'était une découverte pour tout le monde! Pas grand monde ne l'attendait. Le sélectionneur a voulu le voir. En ce qui me concerne, je ne vais pas parler de déception. Bien sûr que j'ai envie d'y aller, la sélection suisse est un honneur, mais je ne revendique rien. Je continue mon boulot et si ça vient, tant mieux!», explique celui que Murat Yakin a pour l'heure sélectionné une fois sur la liste dite «de piquet».

«Une belle récompense»

Nommé pour la deuxième fois consécutive dans l'équipe-type de la SAFP, Steve Rouiller sait qu'à 34 ans, il ne peut plus se faire guère d'illusions pour la Nati, mais savoure cette reconnaissance tardive. «C'est vrai que ma carrière est ainsi faite. Figurer deux ans de suite dans cette équipe-type élue par les joueurs est une belle récompense pour moi, tant sur le plan collectif qu'individuel». Le travail paie toujours, même tardivement.

Alvyn Sanches devant Xherdan Shaqiri, une surprise?

Tiens, d'ailleurs, que pense-t-il de la victoire d'Alvyn Sanches pour le «Golden Player», alors que tout le monde attendait Xherdan Shaqiri? «Les votes ont été faits il y a quelques semaines, je pense que le résultat serait peut-être différent aujourd'hui. Mais Alvyn a fait une grosse saison jusqu'à sa blessure, c'est un top joueur. Et Xherdan a gagné assez de choses, je suis persuadé qu'il préfère faire le doublé avec Bâle plutôt que de remporter ce prix individuel», assure-t-il, avant de prendre la route avec ses coéquipiers pour rentrer à Genève et poursuivre sa rééducation.

Ce dimanche, Servette reçoit YB avec l'envie de consolider sa deuxième place. Steve Rouiller et les Grenat auront quasiment un coup sûr une belle aventure européenne à vivre d'ici quelques jours. Reste à savoir si ce sera en Champions League, en Europa League ou en Conference League.