L'ancien arbitre italien et actuel patron des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, veut révolutionner la règle des penalties. Selon lui, le duel entre le tireur et le gardien de but n'est pas équitable.

Pierluigi Collini appelle à une révolution des penalties. Photo: TOTO MARTI

Pascal Keusch

Le patron des arbitres de la Fifa, Pierluigi Collina, a demandé une modification des règles concernant l’exécution des penalties. L’ancien arbitre vedette aimerait rendre le duel entre le tireur et le gardien plus équitable. C’est ce qu’a déclaré l’homme de 64 ans dans une interview accordée au journal italien «La Repubblica».

Pour Pierluigi Collina, les gardiens de but sont actuellement trop désavantagés lors des penalties. Selon le règlement en vigueur, si un penalty est arrêté, le tireur a la possibilité de le reprendre à la volée. L’ancien arbitre veut changer cela: «A mon avis, il y a une trop grande différence entre les chances du tireur et celles du gardien de but. En moyenne, 75% des penalties sont transformés, ce qui fait que le penalty représente souvent une plus grande chance de marquer que celle qui est annulée par la faute.»

Cette disproportion pourrait être quelque peu compensée par une modification des règles. L’exemple du gardien du FC Zurich Yannick Brecher, qui a paré deux penalties lors du match 1-3 des Zurichois contre le FC Lucerne fin janvier, mais qui ont ensuite tous deux atterri dans le but suite à une relance, montre à quel point la situation est parfois amère pour les gardiens.

Interdire de reprendre le ballon

Pierluigi Collina résume sa proposition, qu’il a soumise à l’International Football Association Board (IFAB): «Si tu échoues sur le penalty, la situation est terminée.» Il ne devrait ensuite plus être possible de reprendre le ballon, comme c’est déjà le cas lors des tirs au but après les prolongations.

Au lieu que le match se poursuive simplement après une parade de penalty, il se poursuivrait avec un coup de pied de renvoi en cas de penalty arrêté. «Cela supprimerait également le spectacle que nous voyons avant un penalty, lorsque tout le monde se presse autour de la surface. Cela ressemble à une course de chevaux», estime l’Italien de 64 ans.

Pierluigi Collina est considéré comme l’un des meilleurs arbitres de l’histoire. Après avoir rangé les crampons, il a présidé la commission des arbitres de l’UEFA pendant huit ans. Depuis 2017, il dirige la commission des arbitres de la FIFA.