Le coach du Barça enflamme les réseaux dans une vidéo virale

Hansi Flick est véritablement investi pendant les matches de son équipe, et cela semble plaire. Photo: IMAGO/LaPresse

Blick Sport

Une vidéo montrant le coach du FC Barcelone Hansi Flick fait sensation sur les réseaux sociaux depuis dimanche, jour de «Clasico» entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Le club catalan a publié sur Instagram une vidéo montrant les réactions de l’entraîneur après chaque but de son équipe. Celle-ci est rapidement devenue virale. Il faut dire que les supporters qui ont regardé ce Clasico n’ont pas été déçus en termes d’émotions. Dans ce choc de la 35e journée de Liga, les Catalans l’ont emporté 4-3 malgré un début de match difficile où ils étaient menés 0-2. Le Real a ouvert le score dès la 5e minute sur un penalty de Kylian Mbappé. Le Français a doublé la mise 10 minutes plus tard. Mais le Barça est revenu grâce à des buts d’Eric Garcia (19e) et Lamine Yamal (32e). Les Blaugrana ont même pris l’avantage avant la pause avec un doublé de Raphinha. Mbappé a réduit l’écart à la 70e minute, mais cela n’a pas suffi pour les Madrilènes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sur le compte Instagram du FC Barcelone, la vidéo avec Hansi Flick a été vue plus de 23 millions de fois en 20 heures et le match continue de faire parler. «Hansi Flick apprend la remontada aux adversaires. Quel merveilleux professeur», a commenté un internaute, récoltant plus de 23’000 likes. «Il est comme un père pour ces joueurs», a ajouté un autre fan. «Notre chef», «Un homme incroyable», «On t’aime coach» ont écrit d’autres supporters. Ces images montrent à quel point Hansi Flick est impliqué émotionnellement avec son équipe. Ses réactions passionnées après chaque but illustrent sa connexion avec les joueurs et sa joie de les voir réussir. Cela explique sans doute en partie pourquoi le Barça a réussi une telle remontée face au Real Madrid.