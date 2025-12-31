Quand Kosovare Asllani a inspiré Dahlia, une enfant de 7 ans

Lors de l'Euro 2025, la capitaine suédoise Kosovare Asllani a réalisé un beau geste humain envers Dahlia, jeune fille de 7 ans. Une histoire qui a marqué notre journaliste Matthias Davet, et qui fait de ce moment son meilleur de cette année écoulée.

Matthias Davet Journaliste Blick

Je vais être honnête d'emblée: avant le coup d'envoi de l'Euro 2025, je n'avais aucune idée de qui était Kosovare Asllani. Désolé, mon sport principal est le hockey sur glace et aux rangs des Suédois, je connais davantage les Patric Hörnqvist, Jonas Junland ou autres Lucas Wallmark.

Ce n'est donc que ce 4 juillet, dans le train entre Lausanne et Genève pour me rendre à la rencontre entre le Danemark et la Suède, que je me suis renseigné sur la carrière de la capitaine des jaune et bleu. Et quelle carrière! Ce vendredi après-midi, la milieu de 35 ans à l'époque allait disputer son 200e match avec la sélection scandinave. Sportivement, on a déjà affaire à une grande dame.

Sur le chemin du retour, je suis tombé par le plus grand des hasards sur Dahlia. C'est elle qui a accompagné Kosovare Asllani au moment d'entrer sur le terrain du Stade de Genève. La jeune fille de 7 ans m'a alors expliqué son stress et les mots de la capitaine, pour la rassurer. Une histoire tellement touchante qu'il fallait directement écrire un article.

Plus tard dans la soirée, la maman de Dahlia m'a envoyé un mail pour m'expliquer que sa fille voulait désormais commencer le football, grâce à Kosovare Asllani. La Suédoise ayant eu vent de cette histoire, elle n'a pas hésité à la repartager sur son compte Instagram. Un geste qui, sans doute, a fait bondir au plafond la jeune Dahlia.

Cet été, le football féminin et la Suisse ont vécu une fête. Et c'est grâce à des femmes comme Kosovare Asllani que ce sport va dans la bonne direction. Chapeau madame et merci pour mon plus beau moment de 2025.