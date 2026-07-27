C'est la guerre des experts du mercato!

Ils sont tous deux considérés comme des références dans le monde des transferts de football et ils étaient amis. Mais aujourd’hui, Fabrizio Romano et Florian Plettenberg s’affrontent, s’accusant mutuellement de diffuser de fausses informations. La guerre du mercato!

Gian-Andri Baumgartner

À un moment, le ton devient même personnel. «Je devrais peut-être publier les messages que tu m'as envoyés il y a quelques années, dans lesquels tu me demandais: 'Comment puis-je gagner plus d'abonnés?' ou 'Ton travail est une source d'inspiration pour moi'... et aujourd'hui, c'est toi qui viens expliquer aux autres comment exercer ce métier», écrit sur X le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano.

Le destinataire? Florian Plettenberg, journaliste à Sky Allemagne et lui aussi spécialiste du marché des transferts. Ce dernier ne tarde pas à répliquer sur X: «C'est bon à savoir que tu es prêt à rendre des messages privés publics. C'est une triste évolution. Tu étais un modèle pour beaucoup, moi y compris. Malheureusement, tu ne l'es plus à mes yeux.»

Une passe d'armes sur les réseaux sociaux

Que s'est-il passé? Les deux références du mercato, dont Blick reprend régulièrement les informations, se sont livrés, dans la nuit de dimanche à lundi, à une violente passe d'armes sur les réseaux sociaux.

À l'origine de la polémique figure l'annonce par Fabrizio Romano du transfert de Yan Diomande (19 ans), de Leipzig au Real Madrid, pour un montant «supérieur à 100 millions d'euros».

Comme à son habitude, Fabrizio Romano accompagne l'information de son célèbre «Here we go». Sauf que, cette fois, Florian Plettenberg affirme qu'aucun accord n'a encore été trouvé entre Leipzig et le Real Madrid.

«Vérifie d'abord tes propres informations»

Fabrizio Romano contre-attaque immédiatement et accuse son confrère de diffuser de fausses informations: «Et qu'en est-il de ta fausse information d'hier selon laquelle Manchester City allait offrir 100 millions d'euros pour Diomande? Vérifie d'abord tes propres informations avant de parler des miennes.» Selon lui, les Citizens ont depuis longtemps abandonné cette piste.

En réalité, Florian Plettenberg avait indiqué samedi que Manchester City était prêt à investir jusqu'à 100 millions d'euros pour Diomande, sans jamais évoquer une offre officielle.

Le journaliste de Sky juge toutefois l'accusation de «fake news» inacceptable. Dans un nouveau message, il s'en prend à son tour aux méthodes de Fabrizio Romano: «Ton article sur Klopp était tout simplement ridicule et irrespectueux envers tous les journalistes qui font un véritable travail d'investigation.» Il lui reproche notamment d'avoir annoncé l'arrivée de Jürgen Klopp à la tête de la sélection allemande en se basant sur des probabilités plutôt que sur des accords concrets.

Le tweet supprimé sur le Mondial

Florian Plettenberg va même plus loin. «Tant que tu supprimes des faux 'Here we go' et que tu publies des résultats quelques minutes avant le coup de sifflet final simplement pour être plus rapide que les autres médias, avant de les effacer cinq minutes plus tard parce que Neymar marque, tu ferais mieux de rester discret. »

Pour étayer ses accusations, il publie une capture d'écran d'un message de Fabrizio Romano annonçant prématurément le résultat du huitième de finale de la Coupe du monde entre la Norvège et le Brésil. Le tweet, publié alors que la rencontre était encore en cours, actait une victoire 2-0 des Scandinaves, avant que Neymar ne réduise le score.

C'est alors que Fabrizio Romano franchit un nouveau cap en menaçant de publier d'anciens messages privés de Florian Plettenberg. Malgré cette escalade, les deux journalistes finissent par calmer le jeu. «Passe une bonne journée, légende», conclut Florian Plettenberg. «Retournons au travail», répond Fabrizio Romano, mettant un terme à leur joute verbale sur une note plus apaisée.



