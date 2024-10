Paul Pogba parle des conséquences de sa suspension pour dopage

Paul Pogba est actuellement suspendu. Photo: AFP 1/5

Nicolas Horni

En septembre 2023, Paul Pogba est contrôlé positif à un produit dopant interdit, puis suspendu pour quatre ans en février 2024. Sa carrière semblait ainsi terminée. Mais un an après son test positif, le Tribunal international du sport réduit la suspension à 18 mois. Cela signifie que le Français pourra à nouveau s'entraîner dès janvier et retrouver les terrains en mars. De quoi se réjouir pour le champion du monde 2018.

Mais le retour du milieu défensif est aussi marqué par des sentiments mitigés «Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des sentiments. Quand la suspension est arrivée, j'ai réalisé ce qu'était vraiment la vie», révèle Paul Pogba dans un entretien avec la chaîne de télévision Sky. «Les gens m'évitaient. Mes amis ne m'appelaient plus comme avant. Auparavant, j'étais invité aux Fashion Weeks et à ce genre d'événements. Aujourd'hui, on dit 'On ne peut pas utiliser Pogba'.»

Dans l'interview, le Français s'exprime également sur son contrôle antidopage positif. «Je ne suis pas un tricheur», affirme le Français. «Je suis quelqu'un qui aime son sport, j'aime les matches et je ne tricherai jamais. Je suis un mauvais perdant, mais pas un tricheur.» S'il reconnaît avoir pris la substance anabolisante interdite, il souligne que ce n'était pas intentionnel. Il s'agissait d'un complément alimentaire, selon lui.

Il rêve à nouveau de l'équipe de France

Sur le plan sportif, Paul Pogba a du mal à relever la tête. En effet, quelques jours après l'annonce de la réduction de sa suspension, l'expert en transferts Fabrizio Romano a rapporté que la Juventus Turin était en train de négocier une résiliation de contrat avec son ancien milieu de terrain. «Je suis un joueur de la Juve, il n'y a que ça dans ma tête en ce moment», déclare de son côté le Français. Il confie même être prêt à renoncer à de l'argent pour porter à nouveau les couleurs des Bianconeri.

A l'avenir, Paul Pogba veut également retrouver l'équipe de France. «Il y a des joueurs qui méritent de jouer et d'être en équipe nationale. Je dois me battre pour retrouver ma place dans la sélection.» Mais pour l'instant, il se réjouit simplement de pouvoir retrouver les terrains. Car il est difficile «d'être seul et de s'entraîner à faire des passes contre un mur».