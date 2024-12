Les Allemands s'en souviennent Ce soir-là, Dan Ndoye s'est placé comme l'héritier de «XS23»

En juin, Dany Ndoye a pu inscrire son premier but en équipe nationale, à l'Euro et contre l'Allemagne. Excusez du peu. Un moment marquant, et marqué d'une symbolique, pour notre journaliste Bastien Feller