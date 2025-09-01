Bastien Toma quitte Saint-Gall
Bastien Toma et le FC Saint-Gall prennent des chemins séparés. Le milieu de terrain de 26 ans et les Brodeurs ont résilié son contrat, valable jusqu’en 2026, d’un commun accord. Passé par le FC Sion et le KRC Genk, Toma avait déjà évolué à Saint.Gal lors d’un prêt en 2021/22, avant de revenir définitivement en septembre 2023. En près de quatre saisons sous le maillot vert et blanc, il a disputé 94 matches officiels, inscrivant six buts et délivrant douze passes décisives.
Lausanne prête de la Fuente à Ceuta
Après avoir laissé filer son joyau Alvyn Sanches à Young Boys, Lausanne-Sport a perdu un deuxième attaquant lundi lors de la dernière journée du mercato international.
Konrad de la Fuente rejoint en effet l'AD Ceuta FC, néo-promu en 2e division espagnole. L'Américain de 24 ans a été prêté jusqu'au terme de la saison, a annoncé le LS.
De la Fuente était arrivé durant l'été 2024 dans la capitale vaudoise, et a disputé 31 matches avec le club lausannois (1 but inscrit seulement). Il est toujours sous contrat avec le FC Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2027.
Le vétéran anglais Jamie Vardy, 38 ans, rejoint la Cremonese
L'ancien international anglais Jamie Vardy s'est engagé lundi à 38 ans avec la Cremonese, de retour cette saison en Serie A et victorieuse de ses deux premiers matches de championnat.
«StradiVardy est là», a annoncé sur ses réseaux sociaux la Cremonese en commentaire d'une photo de Vardy posant aux côtés d'un Stradivarius, célèbre violon fabriqué aux XVIIème siècle à Crémone dans l'atelier du luthier Antonio Stradivari.
Vardy a signé un contrat d'un an, jusqu'en juin 2026, avec la Cremonese, assorti d'une option pour une saison supplémentaire, a précisé son nouveau club. Vardy a fait l'essentiel de sa carrière à Leicester, inscrivant 200 buts en 500 matches toutes compétitions confondues entre 2012 et 2025 pour les «Foxes».
Il a remporté avec Leicester le titre de champion d'Angleterre en 2016, considéré comme le sacre le plus retentissant de l'histoire de la Premier League, sous la conduite de l'Italien Claudio Ranieri. Pour sa première -et probable dernière- expérience à l'étranger, Vardy va rejoindre une équipe qui surprend les observateurs.
A 36 ans, Alexis Sanchez quitte l'Udinese et signe à Séville
La star du football chilien Alexis Sanchez, passé notamment par le FC Barcelone, Marseille et l'Inter Milan, a résilié à 36 ans son contrat avec l'Udinese, en Italie, et s'est engagé pour une saison avec le Séville FC, qui évolue en première division espagnole, ont annoncé lundi les deux clubs.
Sanchez avait rejoint l'Udinese en août 2024 en provenance de l'Inter Milan. L'international chilien avait débuté sa carrière en Europe dans ce même club de l'Udinese, en 2008, avant de rejoindre le Barça (2011-14), Arsenal (2014-18), Manchester United (2018-20), l'Inter Milan (2019-22 et 2023-24) et Marseille (2022-23).
Durant sa carrière en club, Sanchez, vainqueur de la Copa America en 2015 et 2016 avec le Chili, a inscrit 220 buts en 796 matches toutes compétitions confondues, mais aucun durant son second passage à Udine.
L'international anglais Chilwell passe de Chelsea à Strasbourg
Le défenseur latéral international anglais Ben Chilwell s'est engagé avec Strasbourg (L1) jusqu'en 2027 en provenance de Chelsea, a annoncé lundi soir le Racing. Le montant de la transaction entre les deux clubs, propriétés du groupe américain BlueCo, n'a pas été précisé.
Formé à Leicester, le latéral gauche de 28 ans a été champion d'Angleterre en 2015-2016 et a rejoint ensuite Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2021. Le défenseur avait même figuré dans l'équipe type de la compétition cette année-là. La saison passée, les Blues l'avaient prêté à Crystal Palace, où il a décroché la Coupe d'Angleterre.
Chilwell, qui compte 21 sélections, est la dernière recrue d'un mercato strasbourgeois XXL. Plus étonnant, à 28 ans c'est la recrue estivale la plus âgée du Racing, qui mise depuis son rachat par BlueCo sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Cela en fait l'un des effectifs les plus jeunes des grands championnats européens.
Strasbourg a remporté ses deux premiers matches de L1 et a perdu sur le fil dimanche à Monaco (3-2), ce qui le place à la 6e place du classement. Les Alsaciens sont également qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue Conférence, où ils doivent justement accueillir Crystal Palace, fin novembre à la Meinau.
Zaniolo tente un énième rebond à l'Udinese
L'attaquant international italien Nicolò Zaniolo va connaître son cinquième club en deux ans après avoir rejoint lundi l'Udinese sous la forme d'un prêt. «Zaniolo, qui représente le présent et le futur du football italien, fait l'objet d'un prêt jusqu'au 30 juin 2026 avec option d'achat en provenance de Galatasaray», a expliqué le club italien dans son communiqué.
Depuis qu'il a rejoint Galatasaray en provenance de l'AS Rome, son club entre 2018 et 2023, Zaniolo, 26 ans, a porté le maillot successivement d'Aston Villa (2023-24), de l'Atalanta Bergame (août 2024-fév. 2025) puis de la Fiorentina (fév-juin 2025), sans jamais réussir à s'imposer.
Il a fait parler de lui fin mai en écopant d'une amende de 15.000 euros pour avoir agressé deux joueurs de l'équipe réserve de l'AS Rome. Sa 19e et dernière sélection en équipe d'Italie remonte à mars 2024.
Son nom a été également cité dans la retentissante affaire de paris sur des plateformes illégales qui a valu aux internationaux italiens Sandro Tonali et Nicolò Fagioli de longues suspensions.
Victor Boniface quitte finalement bien Leverkusen
Victor Boniface (24 ans) était très convoité sur le marché des transferts cet été. Après une première saison remarquée, l'attaquant nigérian n'était plus que le deuxième choix derrière Patrik Schick au Bayer Leverkusen. Boniface était sur le point de signer à l'AC Milan, mais il a échoué à la visite médicale.
Jusqu'à aujourd'hui, tout semblait indiquer que le joueur de 24 ans resterait à Leverkusen. Mais voilà qu'un revirement de situation s'est produit: Boniface rejoint le Werder Brême. C'est ce qu'ont annoncé lundi soir les Allemands du nord. Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le Nigérian signe un contrat de prêt jusqu'en 2026. Les Brêmois prennent en charge une partie de son salaire, mais ne disposent d'aucune option d'achat pour l'été prochain.
Fabian Rieder quitte définitivement Rennes
Comme attendu, Fabian Rieder (23 ans) fait son retour en Bundesliga. Augsbourg, qui aurait déboursé 10 millions d'euros, vient d'officiellement annoncer la nouvelle. L'ancien joueur de Young Boys sera sous contrat dans la ville des Fugger jusqu'en 2030.
Il s'agit déjà du deuxième passage en Bundesliga pour l'international suisse, après son prêt de Rennes à Stuttgart la saison dernière.
Le FC Bâle renforce sa défense avec Flavius Daniliuc
Comme annoncé précédemment par Blick, le joueur international autrichien Flavius Daniliuc (24 ans) quitte le club italien de la Salernitana (Serie C) pour rejoindre le FC Bâle. L'ancien joueur du Bayern et du Real Madrid signe un contrat avec les Rhénans jusqu'à l'été 2028.
Après 119 matches officiels en Serie A, en Ligue 1 et en Bundesliga autrichienne, l'aventure footballistique professionnelle du défenseur central se poursuit désormais en Super League.
Le transfert d'Isak à Liverpool aurait été acté pour 130 millions de livres
Newcastle a accepté une offre record de Liverpool pour le transfert de l'attaquant suédois Alexander Isak au terme de plusieurs semaines de bras de fer, selon des médias britanniques lundi. Les deux clubs se sont entendus sur la somme de 130 millions de livres (150 millions d'euros) bonus compris, selon The «Athletic» et «The Telegraph» notamment.
Isak, 25 ans, doit passer sa visite médicale ce lundi avant de signer formellement pour six ans, au dernier jour du mercato, selon The Athletic. L'international suédois (52 sélections), qui avait encore trois ans de contrat, refusait de jouer depuis que Newcastle a décliné début août une offre de Liverpool estimée à plus de 125 millions d'euros.
Isak avait rejoint les Magpies en provenance de la Real Sociedad en 2022 pour près de 70 millions d'euros. Il a marqué 23 buts en Premier League la saison dernière, ce qui a notamment permis à Newcastle de se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant à la cinquième place.
Source: AFP