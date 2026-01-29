Un nouveau challenge pour Ricardo Dionisio

Ancien entraîneur du FC Sion et du FC Stade-Lausanne-Ouchy, Ricardo Dionisio s'est engagé avec le FC Ararat Erevan, en première division arménienne.

Tombeur du Paris Saint-Germain cet été lors de la Coupe du monde des clubs avec Botafogo, où il était l'adjoint de Renato Paiva, Ricardo Dionisio n'a pas mis longtemps à trouver un nouvel employeur.

Le Portugais, ancien entraîneur du FC Stade-Lausanne-Ouchy et du FC Sion, s'est en effet engagé avec Ararat Erevan, le plus grand club de l'histoire arménienne. L'Ararat est d'ailleurs le seul club issu de cette république à avoir été sacré champion d'Union soviétique, en 1973. Actuellement, le club de la capitale est en danger de relégation et la mission de Ricardo Dionisio est d'assurer le maintien le plus vite possible.

Entre ses mandats d'entraîneur principal, le technicien a oeuvré comme adjoint de Renato Paiva à l'Independiente del Valle (Equateur), au Club Leon (Mexique), ainsi à Bahia et Botafogo (Brésil).