Belle nouvelle du côté de Roman Bürki. Pendant que la Suisse dispute ses matches de Coupe du monde, l'ancien gardien de la Nati, lui, a vécu le mariage de ses rêves.

L'ancien gardien de but de la Nati a célébré un mariage de rêve

L'ancien gardien de but de la Nati a célébré un mariage de rêve

Ramona Bieri

Roman Bürki est au septième ciel. Sur Instagram, l'ancien portier de l'équipe de Suisse (9 matches) a annoncé qu'il avait épousé sa compagne, Oana Sirbu, qui porte désormais son nom.

«Le plus beau jour de ma vie», écrit le joueur de 35 ans pour accompagner sa série de photos. La cérémonie s'est tenue à Majorque, en Espagne, au Castillo de Bendinat: c'est en plein air, devant une arche fleurie blanche, que les jeunes mariés se sont dit «oui».

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le marié a misé sur un costume noir et un nœud papillon, tandis que son épouse portait une robe bustier ornée de dentelle et un long voile. Sur les images, les fils d'Oana embrassent tendrement leur beau-père avant l'échange des vœux. L'émotion était palpable: sur une photo partagée par sa femme, on voit Bürki essuyer discrètement une larme de joie.

Une demande romantique à Disneyland

Roman et Oana Bürki sont en couple depuis le milieu de l'année 2023. C'est l'été dernier, à Disneyland, que le portier de Saint-Louis (MLS depuis 2022) a fait sa demande.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

L'agente immobilière a ensuite affiché fièrement sa bague de fiançailles sur Instagram. Ses fils, nés de son mariage avec l'ancien footballeur roumain Razvan Cocis, étaient eux aussi présents ce jour-là.

Parmi les premiers à féliciter Bürki en commentaire figure Marlen Valderrama-Alvaréz, son ex-compagne. Ils ont été en couple jusqu'en octobre 2022, et la séparation semble s'être faite en bons termes. «Vous formez un très beau couple, écrit-elle. Je vous souhaite à tous les deux la bénédiction de Dieu et une vie pleine de bonheur.»

Marco (32 ans), le frère cadet de Roman, savoure lui aussi. Ces derniers mois, les deux frères ont multiplié les bonnes nouvelles pour tout le clan Bürki. Au printemps, Marco a été sacré champion de Suisse avec le FC Thoune; et voilà désormais le mariage de Roman. La famille va d'ailleurs bientôt s'agrandir: Marco et son épouse Fernanda attendent un enfant.