Ce joueur de Super League opte pour le Kosovo

Bledian Krasniqi jouera désormais pour le Kosovo. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Pascal Ruckstuhl

S'il fallait choisir un joueur du FC Zurich particulièrement régulier cette saison, ce serait Bledian Krasniqi, qui tire les ficelles au milieu du terrain. Dans le duel au sommet de samedi dernier contre Servette, il a également brillé: avec de nombreuses passes intelligentes ainsi qu'avec un tir lointain pour l'ouverture du score.

L'entraîneur Ricardo Moniz a souligné récemment: «Bledi peut percer cette saison et devenir un joueur de premier plan et un leader. Ou bien il restera un éternel talent.» Jusqu'à présent, Bledian Krasniqi suit et convainc sur toute la ligne, et le fera bientôt au niveau international. Mais pas pour la Suisse.

Une équipe de haut niveau dans le milieu suisse

Les perspectives d'une nomination en équipe nationale sont actuellement faibles, car Murat Yakin mise sur les autres. Après Granit Xhaka, Remo Freuler et Denis Zakaria, des joueurs comme Ardon Jashari, Vincent Sierro, Filip Ugrinic, Joël Monteiro, Fabian Rieder, Michel Aebischer ou Simon Sohm vont prendre la relève au milieu de terrain.

Cela a également été noté au Kosovo, le pays de naissance des parents de Krasniqi. Ces derniers mois, le sélectioneur Franco Foda a courtisé le Zurichois de manière intensive – avec succès. Selon les informations de Blick, le joueur âgé de 23 ans a décidé, après mûre réflexion, de porter à l'avenir le maillot du Kosovo.

Franco Foda et Bledian Krasniqi se connaissent depuis leur courte période commune au FCZ en 2022. Krasniqi, qui a passé par toutes les sélections suisses des moins de 18 ans et a disputé 38 matches pour la Nati, ne possède actuellement que la nationalité suisse. Le passeport kosovar aurait toutefois déjà été demandé et devrait arriver dans quelques semaines. Il ne reste plus qu'à régler les dernières formalités. Ensuite, Franco Foda pourra nommer Bledian Krasniqi en équipe A lors du prochain rassemblement.

De nombreux joueurs suisses au Kosovo

Pour la fédération kosovare, il s'agit d'un petit coup, après qu'elle ait déjà pu s'attacher les services de l'ancien gardien de l'équipe nationale suisse des moins de 21 ans Amir Saipi il y a quelques semaines.

Dans l'équipe kosovare, le Zurichois retrouve des visages connus. Outre Krasniqi et Saipi, Donat Rrudhani, Florent Hadergjonaj, Andi Hoti, Mirlind Kryeziu et Arijanet Muric, d'autres personnes qui ont appris à jouer au football en Suisse, jouent pour le Kosovo. La star de l'équipe est l'ancien joueur du FC Bâle Edon Zhegrova, dont la valeur marchande atteint désormais 25 millions d'euros selon le site spécialisé transfermarkt.ch.