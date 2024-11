1/2 L'ancien professionnel Romeo Castelen a notamment joué pour le HSV, pour le Feyenoord Rotterdam et pour l'équipe nationale néerlandaise. Photo: AP

Tobias Wedermann

La carrière de l'ancien international néerlandais Romeo Castelen l'a mené autour du monde: de l'Eredivisie à la Bundesliga, en passant par l'Australie et la Chine. Le FC Zurich a voulu profiter de cette expérience et l'a installé début octobre comme nouveau coach de talents et comme lien entre la première équipe et l'académie du FCZ. Le travail du Néerlandais a donné entière satisfaction depuis lors.

Mais, environ un mois plus tard, selon les informations de Blick, le contrat de travail avec Romeo Castelen a été résilié à sa demande et pour des raisons privées. La raison: probablement la procédure judiciaire pour blanchiment d'argent engagée contre l'homme de 41 ans dans son pays d'origine. Le FC Zurich n'en avait pas connaissance au préalable. Contacté, le FCZ ne souhaite pas commenter l'affaire.

Arrêté à l'aéroport avec 139'000 euros en liquide

Selon les médias néerlandais, la justice locale reproche à Romeo Castelen d'avoir blanchi environ 2,2 millions d'euros. Le parquet soupçonne que de l'argent criminel a été transféré des Pays-Bas vers la Chine pour y être blanchi. L'enquête a duré cinq ans, pendant lesquels Romeo Castelen aurait notamment été surpris à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam avec 139 000 euros en liquide, avant de monter dans un avion pour la Chine.

Selon le parquet néerlandais, Romeo Castelen aurait falsifié des contrats d'un club chinois afin de donner l'impression d'avoir gagné cet argent légalement en Chine. Outre Romeo Castelen, une deuxième personne, un recruteur, est également inculpée. La présomption d'innocence est de mise.

L'ancien international néerlandais et son avocate rejettent toutes les accusations. Selon eux, les sommes d'argent élevées ne sont pas inhabituelles dans le monde du football. «Mon client gagnait sa vie en tant que footballeur, recruteur et agent. En outre, il s'agit de gains provenant du casino et de la vente de montres», a déclaré son avocate, citée dans la procédure en cours. Des employés de casino en Allemagne et aux Pays-Bas pourraient en outre confirmer que Romeo Castelen était connu comme un joueur ayant régulièrement du succès et qu'il avait gagné de grosses sommes d'argent. Selon les médias, Romeo Castelen n'était toutefois pas présent en personne lors de l'audience devant le tribunal jeudi dernier à Zwolle.