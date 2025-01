Elon Musk voudrait racheter le club de Liverpool

Elon Musk sera-t-il bientôt propriétaire d'un club de Premier League? Photo: keystone-sda.ch

Après avoir racheté Twitter (qu'il a par la suite transformé en X), Elon Musk s'est-il trouvé son nouveau jouet? Le propriétaire de Tesla aimerait apparemment investir dans le football. Pas l'américain, mais le «soccer». Et pas n'importe où. Chez le leader de Premier League et de Champions League, Liverpool.

C'est du moins ce qu'a affirmé son père invité par Times Radio. Questionné à ce propos, Errol Musk a tout d'abord répondu: «Je ne peux pas commenter sur cela – ils augmenteraient le prix. Mais oui, il a exprimé son désir. Ça ne veut toutefois pas dire qu'il a acheté le club.» Avec un peu de persuasion, le père d'Elon Musk a ensuite confirmé que «oui, il voudrait évidemment acheter le club. Tout le monde voudrait le faire – même moi.»

Des racines à Liverpool

Mais pourquoi ce club en particulier? Car le milliardaire né en Afrique du Sud a également des racines sur les bords de la Mersey. «Sa grand-mère est née à Liverpool et on a toujours de la famille là-bas, rappelle Errol Musk. On a eu la chance de connaître les Beatles car ils ont grandi avec des membres de la famille. On est attaché à Liverpool, vous voyez…»

Si bien sûr, cet achat n'est pour le moment qu'hypothétique, la réaction des fans des Reds sur X, le réseau social d'Elon Musk, ne s'est pas fait attendre. «N'importe quel fan de Liverpool qui voudrait qu'Elon Musk nous rachète n'est pas un vrai fan de Liverpool» ou «Je ne veux pas qu'Elon Musk soit à proximité du Liverpool Football Club», peut-on entre autres y lire. Certains prennent plutôt ça sur le ton de la rigolade, disant que si le milliardaire venait à racheter le club, il enlèverait le coach et mettrait une intelligence artificielle à la place.

Surtout, certains rappellent les posts d'Elon Musk juste après son rachat de Twitter en 2022. À l'époque, il avait écrit une blague disant qu'il allait désormais se procurer Manchester United. Répondant à un internaute lui demandant si tout cela était vrai, le fondateur de SpaceX avait répondu: «Non, je ne compte pas acheter une équipe de sport… Mais s'il y en avait une, ce serait ManU. C'était ma préférée en tant qu'enfant.» Un tweet qui ne laisse pas de marbre les supporters de Liverpool, plus grand rival de Manchester United.