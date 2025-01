Quel avenir pour les Romands du «Big Five»?

Bastien Feller Journaliste Blick

Le mercato hivernal entre dans sa dernière semaine pour les championnats du «Big Five» (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne, France). Ce qui implique que certains joueurs romands pourraient, ou non, changer d'air dans les prochains jours. Tour d'horizon.

Dan Ndoye

Dan Ndoye finira la saison à Bologne. Photo: Getty Images

D'après les informations de Blick, Dan Ndoye (17 matches de Serie A, 3 buts et 2 passes décisives) a fait part à ses dirigeants de son souhait de terminer la saison à Bologne. Et ce malgré la réception de plusieurs offres concrètes. Le Lausannois pourrait donc bien changer d'air cet été et passer un nouveau palier dans sa carrière en rejoignant sans doute un club d'un autre standing.

Becir Omeragic

Becir Omeragic est l'une des rares satisfactions côté montpelliérain cette saison. Photo: AFP

A 23 ans, Becir Omeragic se trouve dans une situation compliquée du côté de Montpellier. Non pas sportivement parlant, puisque le Genevois est l'une des rares satisfactions cette saison du côté de la Mosson, mais d'un point de vue collectif, même si la formation entraînée par Jean-Louis Gasset, qui pointe à une inquiétante 17e place, reste sur deux succès en championnat. Les finances du club se trouveraient également dans une posture compliquée, ce qui pourrait amener le club à accepter de vendre l'un ou l'autre de ses joueurs. Et Galatasaray, qui cherche à renforcer sa défense, songerait à en profiter. En effet, le club stambouliote aurait placé l'international suisse, sous contrat jusqu'en 2028, dans sa short list.

Edimilson Fernandes

Edimilson Fernandes a découvert la Ligue des champions grâce à son prêt à Brest. Photo: Getty Images

A Brest, où il est prêté par Mayence depuis le début de la saison, Edimilson Fernandes retrouve des couleurs. Le Valaisan découvre même avec le club breton la Ligue des champions dans la peau d'un titulaire. Une compétition dans laquelle le milieu de terrain réalise de belles prestations et a inscrit un but face au Sparta Prague. Et ses prestations sur la scène européenne auraient attiré l'œil de Naples, leader de Serie A à la recherche d'un milieu «récupérateur et disposant d'un certain volume de course», comme le rapportait la Gazzetta Dello Sport fin décembre. Reste à savoir si le club italien a trouvé ce qu'il cherchait en la personne de Philip Billing (prêté par Bournemouth, encore aucune minute disputée en 3 matches) ou s'il s'activera encore cet hiver.

Ulisses Garcia

Sorti du loft marseillais, Ulisses Garcia est apparu à onze reprises en championnat jusqu'à présent. Photo: AFP

Placé dans un loft durant la préparation estivale et poussé vers la sortie, Ulisses Garcia s'est accroché et a décidé de mettre les bouchées doubles. Bien lui en a pris puisque le Genevois a pu être réintégré au groupe et prendre part à 11 des 19 rencontres de Ligue 1 (492 minutes) disputées jusqu'à présent. Le latéral gauche a même inscrit un but important face à Lyon lors de la cinquième journée de championnat. L'international suisse, qui occupe toutefois le rôle de doublure de Quentin Merlin, semble parti pour a minima terminer la saison au Vélodrome.

Vincent Sierro

Vincent Sierro devrait revenir à la compétition début février. Photo: Getty Images

Blessé à un mollet depuis le début de l'année, Vincent Sierro (14 matches débutés comme titulaire en championnat cette saison), qui ne devrait faire son retour au jeu que début février, manque actuellement à l'entre jeu toulousain qui alterne le bon et le moins bon depuis la reprise. Après tout, le Valaisan n'est plus ni moins que le capitaine de l'actuel 10e de Ligue 1 et l'un de ses leaders techniques. Et celui-ci devrait le rester, puisque l'international suisse, sous contrat jusqu'en juin 2026, ne devrait pas quitter Toulouse cet hiver.

Gabriel Barès

Gabriel Barès (gauche) va quitter Montpellier en juin. Photo: AFP

Arrivé à Montpellier en 2022, Gabriel Barès se trouve actuellement dans une impasse dans l'Hérault. Si le Lausannois fait partie du groupe montpelliérain cette saison après deux prêts successifs (Thoune et Avranches), il n'a pratiquement pas gouté au terrain (50 minutes de temps de jeu réparties sur six apparitions). D'après nos informations, le joueur formé au Lausanne-Sport devrait quitter le MHSC cet été, libre de tout contrat. Des discussions quant à la signature d'un pré-contrat sont en cours entre le milieu de terrain et des clubs espagnols et italiens.