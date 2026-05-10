Le Slavia Prague victime de ses supporters dans le derby

Le derby entre le Slavia et le Sparta aurait dû couronner le club à l'étoile. Mais le comportement de ses supporters, qui ont envahi le terrain pour fêter le titre, a gâché la fête. Pire: la victoire qui se dessinait pourrait être transformée en défaite par forfait.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Slavia Prague a manqué l'occasion de remporter le championnat tchèque dès samedi, en raison du comportement de ses propres supporters. Lors du derby contre le Sparta, ses supporters ont envahi le terrain pendant le temps additionnel et ont lancé des engins pyrotechniques en direction du bloc des supporters visiteurs.

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Des joueurs adverses auraient également été pris à partie par ses hooligans. Le match a été interrompu alors que le score était de 3-2 pour le Slavia. Auparavant, l'équipe locale avait rattrapé deux fois son retard et avait écopé d'un carton rouge aux 59e et 92e minutes, avant que l'envahissement du terrain ne commence.

Les célébrations du titre ont donc été annulées, et le Slavia risque désormais une défaite par forfait.