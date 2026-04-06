Le Genevois Roggerio Nyakossi dans le viseur de Liverpool

Bastien Feller Journaliste Blick

Quatorze mois après son arrivée à Louvain, Roggerio Nyakossi se prépare à un nouveau déménagement. Le défenseur central attise les convoitises de nombreux clubs européens et la question n'est désormais plus de savoir s'il va quitter la Belgique cet été, mais pour quelle destination.

Il faut dire que depuis octobre dernier, le Genevois formé au Servette FC s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de Jupiler Pro League. Arrivé en provenance de l'Olympique de Marseille en janvier 2025, Roggerio Nyakossi a su attendre patiemment son heure et est désormais indiscutable dans la défense à trois de Felice Mazzù (treize titularisations consécutives). «J'ai toujours travaillé et attendu mon tour. Quand il est arrivé, j'ai su saisir l'opportunité. Je n'ai pas forcément changé quelque chose dans mon approche», sourit-il dans les travées de la Stockhorn Arena, après le succès de l'équipe de Suisse M21 face à l'Estonie (2-1).

Jolie liste de prétendants

Avant le rassemblement de mars, des échos, confirmés par Blick, faisaient état d'un intérêt réel de Liverpool, qui s'attend à devoir reconstruire sa défense dans les mois à venir. Son profil athlétique et son impact dans les duels rappellent celui d’un Ibrahima Konaté, sans encore en avoir la régularité ni l’expérience au très haut niveau. Les Reds ne sont donc pas les seuls à avoir coché le nom du Genevois puisqu'Everton, Crystal Palace et West Ham (déjà à l'affût cet hiver) ont également fait part de leur envie d'en savoir davantage sur le capitaine des Rougets.

Tout comme des clubs allemands et l'Olympique de Marseille, qui l'a cédé à Louvain en janvier 2025 et qui aimerait faire jouer une clause qui pourrait le faire revenir au Vélodrome. Mais rien n'est joué et son avenir pourrait aussi bien se jouer en France qu'en Angleterre ou en Allemagne.

L'équipe de Suisse A? «Un objectif»

À tout juste 22 ans, comment Roggerio Nyakossi vit-il avec cette notoriété grandissante? «Quand tu vois le nom de certains clubs, c'est franchement flatteur. Ça montre que le travail paie», commente sobrement le défenseur central, conscient que l'heure n'est pas à l'enflammade. «Il me reste dix matches avec Louvain. Après, on verra ce qu'il se passera.»

Pour la presse belge, la direction du douzième de Jupiler Pro League se frotte déjà les mains en espérant réaliser une deuxième jolie plus-value en une année. À l'été 2025, Ezechiel Banzuzi quittait la Belgique pour l'Allemagne et Leipzig contre un joli chèque de 16 millions d'euros. Selon Transfermarkt, le défenseur suisse est arrivé en Belgique pour moins d'un million d'euros. Et là aussi, Louvain devrait pouvoir dépasser largement ce montant.

«On sait que dans le football, ça va très vite dans les deux sens. Un jour t'es en haut, l'autre jour t'es en bas. Il faut donc rester concentré, continuer à travailler, garder la tête sur les épaules», souffle Roggerio Nyakossi, qui espère forcément se rapprocher de l'équipe de Murat Yakin dans les mois à venir grâce à un transfert important. «C'est un objectif, je travaille dur pour y arriver.»