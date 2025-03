Zeki Amdouni retournera-t-il à Burnley? Le quotidien portugais «Record» croit savoir que ce ne sera pas le cas. Photo: AFP

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Record» est formel en ce jeudi matin: Zeki Amdouni pourrait devenir un joueur de Benfica à part entière dès cet été!

Prêté par Burnley l'été dernier contre une somme de deux millions d'euros, l'attaquant genevois est très loin d'être titulaire à Lisbonne. Rien d'infamant: Benfica est l'un des plus grands clubs d'Europe, où la concurrence est très élevée et la pression monumentale. L'international suisse, forfait pour le rassemblement en cours de la Nati, a disputé 39 rencontres avec les Aigles cette saison, n'en débutant que neuf. Il rentre cependant systématiquement en jeu et a marqué à neuf reprises, toutes compétitions confondues.

Le système tactique de Benfica ne l'avantage pas

Surtout, le système tactique choisi par son entraîneur Bruno Lage ne l'avantage pas. Benfica joue en effet de manière immuable en 4-3-3 en début de match, avec une pointe nommée Vangelis Pavlidis et deux vrais ailiers. Zeki Amdouni, très à l'aise dans un rôle de deuxième attaquant ou en soutien de la pointe, n'a pas des qualités intrinsèques adaptées à ce schéma de jeu, les trois milieux de Benfica étant des profils plutôt défensifs ou de relayeurs. Par contre, en cours de jeu, suivant le scénario du match, le Genevois entre de manière plus libre, que ce soit sur un côté ou dans l'axe, à un moment du match où les positions sont moins figées.

Surtout, son état d'esprit plaît aux dirigeants de Benfica, qui voient en lui un élément fiable et estiment qu'à 24 ans, il a encore le temps de progresser. Selon le quotidien sportif, le directoire des Encarnados serait ainsi prêt à verser les 18 millions que demande Burnley pour le libérer cet été. Cette somme ne devra pas être négociée, vu qu'elle figure dans l'option d'achat déjà discutée entre les deux clubs. Il «suffira» pour Benfica de se mettre donc d'accord avec les représentants de Zeki Amdouni sur ses conditions salariales, lui qui a un contrat jusqu'en 2028 avec Burnley, candidat à la montée en Premier League cette saison, quelques mois après sa relégation.

Alors, Zeki Amdouni à Benfica sur le long terme? Selon les informations de «Record», l'affaire serait dans le sac, ou en tout cas bien ficelée!