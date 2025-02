Zeki Amdouni peut vivre une fin de saison historique avec Benfica. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Deux fois, Zeki Amdouni aurait pu marquer face à Boavista ce samedi, mais Tomas Vaclik, l'ancien gardien du FC Bâle, n'était pas d'accord! Le Tchèque s'est fait l'auteur de plusieurs parades sensationnelles dans ce match gagné 3-0 par les Encarnados, dont deux face à l'attaquant genevois, aligné côté droit dans l'immuable 4-3-3 de Bruno Lage. Dommage pour ses statistiques et sa confiance, alors que Benfica entre dans un sprint final passionnant et que l'attaquant de l'équipe de Suisse entend profiter de chaque minute pour s'illustrer.

Très rarement en pointe

La concurrence est en effet rude à Benfica où trois hommes se disputent la position d'avant-centre, sans même parler de lui. Le Grec Vangelis Pavlidis, en feu depuis quelques semaines, est désormais l'indiscutable numéro 1, et les Aigles sont allés chercher Andrea Belotti cet hiver, en plus d'Arthur Cabral, lequel doit se contenter de miettes. Benfica jouant très rarement à deux attaquants de pointe d'entrée, pour ne pas dire jamais, Zeki Amdouni évolue le plus souvent côté droit quand il débute. En fin de match, suivant le scénario, il peut occuper une position plus axiale, derrière l'avant-centre, et la semaine qui vient de s'écouler illustre bien son statut.

Contre Boavista samedi, l'attaquant s'est procuré deux chances de marquer, mais a buté sur un grand Tomas Vaclik. Photo: AFP

Titulaire à droite lors des deux matches de championnat, à Santa Clara et face à Boavista, il s'est montré comme toujours volontaire et très discipliné, accomplissant ses tâches défensives avec brio. Alors qu'Angel di Maria est blessé, le Genevois grappille tout le temps de jeu qu'il peut et cherche à conserver un niveau de confiance élevé pour faire la différence lorsqu'il entre en jeu dans les grands matches, comme mardi en Champions League face à Monaco.

Alors que Benfica était mené, le voilà en effet invité à entrer dès la 60e au vu de l'urgence de la situation. Une belle preuve de confiance. Le Genevois n'est cependant pas entré en pointe, où se trouvait l'inamovible Vangelis Pavlidis, mais plus dans un rôle de dynamiteur. Son entrée a été bonne, d'ailleurs, très dynamique, et c'est aussi grâce à son impulsion que Benfica a pu arracher un 3-3 très spectaculaire. Il aurait même pu faire exploser le stade dans les arrêts de jeu lorsque son équipe a obtenu un penalty qu'il s'apprêtait à tirer. 4-3 pour Benfica, tant l'homme est habile dans l'exercice? Non! La faute à la VAR, qui l'a empêché d'être l'un des héros de la soirée et de marquer son premier but en 2025. Partie remise, sans doute.

Du temps de jeu, il en aura, c'est sûr

Voilà donc le statut de Zeki Amdouni en ce début d'année: celui d'un joueur de complément, qui démarre les rencontres de championnat entre deux matches de Champions League et entrent dans celles-ci pour avoir le plus grand impact possible. La bonne nouvelle est qu'un calendrier démentiel attend Benfica ces prochaines semaines, vu que le club lisboète est encore en course sur trois tableaux: en championnat bien sûr, où le Sporting est un adversaire féroce (les deux rivaux ont 53 points), en Champions League avec un 8es à jouer face à Barcelone et en Coupe, avec un quart de finale à bien négocier ce mercredi contre le redoutable Braga. Autant d'occasions pour Zeki Amdouni de s'illustrer et de donner envie à Benfica de discuter de l'avenir avec lui. L'attaquant est en effet toujours sous contrat avec Burnley, qui l'a prêté au Portugal pour la saison.

Son entrée en jeu face à Monaco en Champions League a fait du bien à Benfica. Photo: Getty Images

Mercredi, après le match face à Monaco, le Genevois s'est exprimé face aux médias, se réjouissant bien sûr de la qualification et se montrant conscient de son rôle. «Dans un match comme celui-ci, les remplaçants sont très importants, tant pour défendre que pour attaquer. J’ai essayé de faire de mon mieux, avec la confiance de l’entraîneur», a-t-il expliqué, ne cachant pas son envie de jouer davantage, mais restant modéré dans ses propos et sans se plaindre.

Plusieurs trophées à aller chercher

«Je suis heureux. Je veux parfois jouer plus, c’est normal, mais au final, je suis content. En championnat, nous sommes à la lutte Sporting et, en Ligue des champions, nous sommes qualifiés», a-t-il encore relevé, conscient qu'une fin de saison potentiellement historique l'attend, lui qui a déjà gagné la Coupe de la Ligue cette saison, le premier trophée de sa carrière. D'autres sont potentiellement à venir. Ses statistiques pour l'heure: 5 buts et 2 assists en championnat, 1 but et 1 assist en Champions League, sans oublier 1 but en Coupe du Portugal. A lui de les améliorer d'ici fin juin et son retour programmé à Burnley, où il pourrait retrouver la Premier League. Le club anglais est en effet troisième de Championship à l'heure actuelle.