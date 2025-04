Il ne défend pas, il manque des buts tout faits, il déséquilibre complètement le jeu de son équipe... et désormais il se fait expulser! Le cauchemar de Kylian Mbappé au Real Madrid semble sans fin. Ce dimanche, il a reçu un carton rouge à Alavès.

Carton rouge plus que mérité pour Kylian Mbappé! Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le Real Madrid menait 1-0 depuis la 34e et un but d'Eduardo Camavinga, lorsque Kylian Mbappé a commis un geste qui pourrait lui coûter très cher. L'attaquant français a en effet violemment attaqué un défenseur d'Alavès, les crampons en avant. Il a logiquement été expulsé à la 38e et risque une très longue suspension, suivant le rapport de l'arbitre.

La saison de Kylian Mbappé à Madrid ressemble semaine après semaine un peu plus à un cauchemar. Après l'humiliation subie en semaine sur la pelouse d'Arsenal (3-0), un soir où il n'avait que très peu couru, comme toujours, le Français avait l'occasion de se racheter (un peu), alors que le Real est toujours derrière le FC Barcelone en Liga. Mais une fois de plus, le numéro 9 des Merengue est passé à côté de son match.

Avant l'arrivée de l'attaquant français, le club madrilène était une machine à gagner, tenant du titre en Champions League. Depuis, la belle machine est déréglée.