Meschack Elia: «J'ai beaucoup de très bons souvenirs à YB»

Corner Magazine, disponible uniquement en ligne, a eu l'opportunité de s'entretenir avec Meschack Elia. L'occasion de revenir avec l'attaquant congolais sur son temps passé à Young Boys et son choix de rejoindre Nantes.

Meschack Elia a quitté YB cet hiver pour rejoindre Nantes. Photo: IMAGO/justpictures.ch

Blick Sport

Parti cet hiver de Young Boys pour tenter sa chance en Ligue 1 et plus précisément du côté du FC Nantes, Meschack Elia découvre pour la première fois de sa carrière un championnat du top cinq européens. «Nantes me suivait depuis deux ou trois ans, même si, à l'époque, un transfert entre les deux clubs n'avait pas abouti. Avec mon agent, nous avions décidé que je rejoindrais le FC Nantes», explique-t-il à Corner Magazine, ajoutant qu'il souhaitait découvrir quelque chose de nouveau.

L'international congolais a donc traversé la frontière et la France pour déposer ses valises sur la côte ouest, les souvenirs plein la tête, gravés à jamais. «J’ai remporté plusieurs championnats, et il y a aussi la Ligue des champions lors de la saison 2023/2024, où nous avons affronté Manchester City et Leipzig, même si nous sommes un peu passés à côté. J’ai également eu la chance de remporter le trophée du meilleur joueur de Super League. J'ai beaucoup de très bons souvenirs à YB», glisse-t-il, reconnaissant pour la chance que lui a donné le club de la capitale.

L'attaquant de poche le confie d'ailleurs, sa venue est en grande partie due à Stéphane Chapuisat. «Je l'ai rencontré en 2019, en Espagne. On a discuté, et après la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai rejoint YB.»

