Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid depuis 2011, aurait trouvé un accord avec l'Inter Milan. Selon un média espagnol, il pourrait succéder à Cristian Chivu dès l'été 2026, marquant un tournant dans sa carrière.

Blick Sportdesk

Les rumeurs s'intensifient autour de l'avenir de Diego Simeone. Selon le portail espagnol «El Chiringuito», l'entraîneur en chef de l'Atlético Madrid depuis décembre 2011 pourrait rejoindre l'Inter Milan. L'Argentin de 55 ans aurait déjà trouvé un accord de principe avec le club italien, qui entrerait en vigueur cet été, à l'issue de la saison.

Les discussions auraient eu lieu après la victoire 4-2 de l'Atlético Madrid contre l'Espanyol, samedi dernier, et se seraient déroulées dans un climat positif. L'Inter Milan serait prête à proposer un contrat d'une année à Diego Simeone. En cas d'accord définitif, il prendrait les rênes des Nerazzurri à l'été 2026, succédant à Cristian Chivu.

Doyen des entraîneurs en poste

Diego Simeone, doyen des entraîneurs en poste dans les cinq grands championnats européens, est encore lié à l'Atlético Madrid jusqu'en 2027. Toutefois, la collaboration semblerait s'être fragilisée ces derniers mois. La relation entre Diego Simeone et le directeur sportif Mateu Alemany se serait nettement détériorée après le mercato hivernal. Le club madrilène aurait d'ores et déjà entamé des démarches pour lui trouver un successeur.

Depuis son arrivée sur le banc de l'Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone a remporté de nombreux trophées: deux titres de champion d'Espagne, une Coupe nationale, deux Europa League ainsi que deux finales de Ligue des champions disputées. Un départ vers l'Inter Milan marquerait la fin d'une ère dans la capitale espagnole. Reste à savoir si cet accord de principe se concrétisera dans les prochains mois.