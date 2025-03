Jules Koundé: «Nous ne sommes pas des machines!»

«Nous ne sommes pas des machines!». Le défenseur français du FC Barcelone Jules Koundé a protesté, après une rencontre disputée jeudi soir, contre le calendrier des grands clubs européens et exhorté les institutions à prendre davantage en compte la santé des joueurs.

Jules Koundé a passé un coup de gueule après la victoire du Barça face à Osasuna ce jeudi. Photo: IMAGO/Pressinphoto

AFP Agence France-Presse

Après ce match en retard de Liga remporté face à Osasuna (3-0), qui s'est joué jeudi au retour de la trêve internationale malgré l'opposition du club de Pampelune et du FC Barcelone, Jules Koundé a dénoncé au micro de DAZN «un manque de respect».

«Ce n'est pas normal. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises du calendrier et du fait de jouer trop de matches. C'est un manque de respect envers les clubs, que ce soit le Barça, Osasuna ou le Real Madrid. Et c'est un manque de respect envers les joueurs», a ajouté l'international français, qui a disputé les deux rencontres face à la Croatie la semaine passée.

Le défenseur interpelle la Fédération espagnole

«Il faut comprendre que nous ne sommes pas des machines, et que pour donner aux fans de football ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire un match compétitif et avec de l'intensité, on a aussi besoin de repos», a-t-il souligné.

Vendredi matin, le défenseur a directement interpellé la Fédération espagnole de foot et le président de la Liga Javier Tebas en les mentionnant sur le réseau social X, au-dessus de ses déclarations à DAZN.

Les Blaugrana rejouent dès dimanche

Le Barça, leader du championnat espagnol avec trois points d'avance sur le Real, a disputé la rencontre de jeudi sans ses internationaux sud-américains Raphinha et Ronaldo Araujo, à peine rentrés la veille de sélection, et a perdu sur blessure l'Espagnol Dani Olmo, qui avait de son côté disputé les deux rencontres de la Roja contre les Pays-Bas.

Le match contre Osasuna, prévu le 8 mars, avait été reporté en raison du décès soudain du médecin du club catalan Carles Minarro, puis reprogrammé jeudi malgré l'opposition des deux clubs.

Le Barça rejouera dès dimanche, contre Gérone, en championnat. En incluant le match de jeudi, il disputera au total neuf rencontres en moins d'un mois.