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Le 16 novembre à domicile
La Suisse affrontera la Slovénie à Ljubljana et l'Écosse à Saint-Gall

La Nati jouera ses derniers matchs de Ligue des nations (Ligue B) contre la Slovénie le 13 novembre à Ljubljana et l'Écosse le 16 novembre à St-Gall. Objectif : remonter en Ligue A.
Publié: 11:13 heures
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Dernière mise à jour: 11:19 heures
Granit Xhaka (No 10) et ses coéquipiers recevront l'Écosse à Saint-Gall.
Photo: TOTO MARTI
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ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse disputera ses deux derniers matches de l'année en Ligue des nations (Ligue B) le 13 novembre à Ljubljana contre la Slovénie (20h45) et le 16 novembre à St-Gall contre l'Ecosse (20h45), selon le calendrier dévoilé jeudi.

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Auparavant, comme déjà annoncé, elle affrontera la Slovénie à domicile, à Lucerne, le 3 octobre et la Macédoine du Nord le 6 octobre également à Lucerne (20h45 toujours). La Suisse, reléguée l'an dernier, vise le retour dans la Ligue des nations A.

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