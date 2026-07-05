Alors que la Coupe du monde bat encore son plein, le Real Madrid a officialisé une nouvelle recrue. Le transfert est bouclé: Denzel Dumfries rejoint la capitale espagnole.
Le latéral néerlandais sort d'une Coupe du monde avec les Pays-Bas, avec lesquels il a déjà délivré trois passes décisives en quatre matches. Jusqu’ici sous contrat avec l’Inter Milan, le joueur de 30 ans s’est engagé avec les «Merengues» jusqu’en 2030. Le Real Madrid a activé sa clause libératoire. Selon plusieurs médias, le club espagnol versera environ 20 millions d’euros à l’Inter.
Titulaire indiscutable à l'Inter Milan, Denzel Dumfries a inscrit trois buts et délivré une passe décisive la saison dernière. Le coéquipier de l’ancien gardien de la Nati Yann Sommer a toutefois été freiné par plusieurs blessures et a même dû être opéré de la cheville. À Madrid, il devra se battre avec Trent Alexander-Arnold pour une place de titulaire.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
38
-34
29