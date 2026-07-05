Le Real Madrid a recruté le latéral Denzel Dumfries. Le Néerlandais de 30 ans arrive en provenance de l'Inter Milan et signe jusqu'en 2030.

Andri Bäggli

Alors que la Coupe du monde bat encore son plein, le Real Madrid a officialisé une nouvelle recrue. Le transfert est bouclé: Denzel Dumfries rejoint la capitale espagnole.

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Le latéral néerlandais sort d'une Coupe du monde avec les Pays-Bas, avec lesquels il a déjà délivré trois passes décisives en quatre matches. Jusqu’ici sous contrat avec l’Inter Milan, le joueur de 30 ans s’est engagé avec les «Merengues» jusqu’en 2030. Le Real Madrid a activé sa clause libératoire. Selon plusieurs médias, le club espagnol versera environ 20 millions d’euros à l’Inter.

Titulaire indiscutable à l'Inter Milan, Denzel Dumfries a inscrit trois buts et délivré une passe décisive la saison dernière. Le coéquipier de l’ancien gardien de la Nati Yann Sommer a toutefois été freiné par plusieurs blessures et a même dû être opéré de la cheville. À Madrid, il devra se battre avec Trent Alexander-Arnold pour une place de titulaire.