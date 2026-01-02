Ces dernières semaines, Vinicius Junior a fait l’objet de nombreuses rumeurs, certains évoquant un possible départ cet été. Le Brésilien pourrait quitter le Real Madrid, disait-on, en raison de relations tendues avec l’entraîneur Xabi Alonso. Aujourd’hui, à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, Vini a pris position en faveur du club.
Dans sa story Instagram, l’ailier a publié une photo de lui levant le maillot blanc du club madrilène, accompagnée du message: «À une fantastique année 2026! C’est parti, Madrid pour toujours! Je vous aime tous!»
Prolongation de contrat ou vente?
Vinicius Junior est sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2027. S’il ne prolonge pas, les dirigeants madrilènes devront sérieusement envisager de vendre leur superstar l’été prochain, probablement la dernière opportunité d’obtenir une indemnité de transfert importante pour le joueur.
Après cette déclaration de fidélité pour le Nouvel An, une prolongation semble désormais probable. Cependant, les prétentions salariales de Vinicius seraient encore légèrement supérieures au budget prévu par le Real: le journal espagnol AS évoque un écart d’environ 15%, un obstacle toutefois loin d’être insurmontable.
Une saison sous les projecteurs
Le comportement de Vinicius Junior a déjà fait plusieurs fois les gros titres cette saison. Il avait notamment quitté le terrain en jurant après son remplacement lors du Clasico. Juste avant la trêve hivernale, il avait été sifflé par ses propres supporters lors du match contre Séville, à quoi il avait répondu par un post Instagram énigmatique. Avec sa dernière story, il semble désormais avoir apaisé les tensions.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
18
31
46
2
Real Madrid
18
20
42
3
Atlético Madrid
18
17
37
4
Villarreal CF
16
16
35
5
Espanyol Barcelone
17
5
33
6
Real Betis Balompié
17
10
28
7
Celta Vigo
17
1
23
8
Athletic Bilbao
18
-8
23
9
CF Elche
17
3
22
10
Rayo Vallecano
1:0
18
-6
21
11
FC Séville
17
-2
20
12
Getafe CF
0:1
18
-10
20
13
CA Osasuna
17
-3
18
14
Majorque
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valence CF
17
-10
16
18
FC Gérone
17
-18
15
19
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
16
-12
10