Vinicius Junior confirme son attachement au Real Madrid avec un message Instagram le 1er janvier 2026. Malgré des tensions récentes, une prolongation de contrat semble désormais envisageable, mais des négociations salariales restent nécessaires.

Pascal Keusch

Ces dernières semaines, Vinicius Junior a fait l’objet de nombreuses rumeurs, certains évoquant un possible départ cet été. Le Brésilien pourrait quitter le Real Madrid, disait-on, en raison de relations tendues avec l’entraîneur Xabi Alonso. Aujourd’hui, à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, Vini a pris position en faveur du club.

Dans sa story Instagram, l’ailier a publié une photo de lui levant le maillot blanc du club madrilène, accompagnée du message: «À une fantastique année 2026! C’est parti, Madrid pour toujours! Je vous aime tous!»

Prolongation de contrat ou vente?

Vinicius Junior est sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2027. S’il ne prolonge pas, les dirigeants madrilènes devront sérieusement envisager de vendre leur superstar l’été prochain, probablement la dernière opportunité d’obtenir une indemnité de transfert importante pour le joueur.

Après cette déclaration de fidélité pour le Nouvel An, une prolongation semble désormais probable. Cependant, les prétentions salariales de Vinicius seraient encore légèrement supérieures au budget prévu par le Real: le journal espagnol AS évoque un écart d’environ 15%, un obstacle toutefois loin d’être insurmontable.

Une saison sous les projecteurs

Le comportement de Vinicius Junior a déjà fait plusieurs fois les gros titres cette saison. Il avait notamment quitté le terrain en jurant après son remplacement lors du Clasico. Juste avant la trêve hivernale, il avait été sifflé par ses propres supporters lors du match contre Séville, à quoi il avait répondu par un post Instagram énigmatique. Avec sa dernière story, il semble désormais avoir apaisé les tensions.