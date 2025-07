«L’une des plus grandes légendes du club»

Arrivé au Real Madrid à l’âge de 16 ans, Lucas Vázquez a disputé 402 rencontres officielles. Photo: Real Madrid via Getty Images

Après 18 ans de carrière au Real Madrid, Lucas Vázquez (34 ans) tournera une page cet été. Comme l’a annoncé le club, l’ailier espagnol fera ses adieux officiels ce jeudi à 13 heures, lors d’une cérémonie organisée au centre d’entraînement madrilène. Le président Florentino Pérez prendra la parole à cette occasion.

Arrivé en 2007

Arrivé au Real Madrid en 2007 à l’âge de 16 ans, Lucas Vázquez a disputé 402 rencontres officielles, inscrit 38 buts et délivré 73 passes décisives. Il a marqué de son empreinte l’histoire du club, avec 23 titres à son palmarès, dont cinq Ligues des champions et quatre Liga. Le Real Madrid l’a qualifié dans son communiqué comme «l’une des plus grandes légendes du club».

Pour l’heure, l’avenir de Lucas Vázquez reste incertain. Plusieurs clubs saoudiens s’intéresseraient à lui.