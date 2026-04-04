Alors que le Real Madrid gagnait tous ses matches sans son attaquant français Kylian Mbappé, le retour de celui-ci a complètement déséquilibré le jeu merengue. La défaite 2-1 de ce samedi à Majorque fait très mal.

Plombé par le retour de Kylian Mbappé, le Real Madrid humilié à Majorque

Plombé par le retour de Kylian Mbappé, le Real Madrid humilié à Majorque

AFP Agence France-Presse

A trois jours du choc face au Bayern Munich en quart de finale aller de la Champions League, le Real Madrid s'est fait piéger à Majorque samedi en Liga (2-1), alors qu'il avait gagné tous ses matches en l'absence de Kylian Mbappé, dont le retour a complètement déséquilibré le jeu madrilène.

Surpris par un enchaînement en pleine course du milieu espagnol Manu Morlanes en fin de première mi-temps (42e, 1-0), les Merengues pensaient avoir arraché le nul sur le gong grâce à un coup de tête sur corner du défenseur brésilien Eder Militao (88e, 1-1), de retour après quatre mois d'absence.

Ils ont cependant plié à nouveau dans le temps additionnel sur une frappe limpide en pivot du buteur kosovar Vedat Muriqi (90e+1, 2-1) venue tromper le gardien ukrainien Andriy Lunin, remplaçant de Thibaut Courtois, blessé.

Les hommes d'Alvaro Arbeloa (2es, 69 points) laissent ainsi filer une belle occasion de revenir à un point de l'éternel rival, le FC Barcelone (1er, 73 points), qui pourrait s'envoler en tête du championnat en cas de succès samedi soir (21h) au Metropolitano face à l'Atlético Madrid.

Kylian Mbappé mis en échec

En lutte pour leur survie en Liga, les Majorquins, désormais 17es, sortent eux de la zone de rélégation avec deux longueurs d'avance sur Elche (18e) et cinq sur Levante (19e).

L'attaquant français Kylian Mbappé, titularisé pour la première fois depuis la fin du mois de février et sa blessure au genou gauche, a gâché plusieurs occasions face au gardien Leo Roman, très inspiré (23e, 25e, 55e).

Le Barça prend sept points d'avance

Le Barça a pleinement profité de ce faux pas de son éternel rival. En supériorité numérique depuis l'expulsion de Nicolas Gonzalez dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, la troupe du coach Hansi Flick a forcé la décision face à l'Atlético à la 87e sur une réussite de son joker de luxe Robert Lewandowski, lequel était entré en jeu huit minutes plus tôt.

Les Catalans, qui avaient concédé l'ouverture du score à la 39e et avaient égalisé à la 42e grâce à Marcus Rashford, peuvent doublement se réjouir de cette victoire. Ils retrouveront en effet les Colchoneros mercredi, à Barcelone cette fois-ci, en quart de finale aller de la Ligue des champions.