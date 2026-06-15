Marc Cucurella, latéral gauche formé au FC Barcelone, rejoint le Real Madrid pour 50 millions. L'ancien joueur de Chelsea a signé un contrat jusqu'en 2032 avec le club madrilène.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Real Madrid a annoncé lundi le transfert de Marc Cucurella (27 ans), qui s'engage pour six saisons. Formé à Barcelone, le défenseur international espagnol (24 sélections) évoluait à Chelsea depuis 2022.

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«Le Real Madrid et Chelsea se sont mis d'accord pour le transfert de Marc Cucurella qui rejoint le club pour les six prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2032», annonce le Real dans un communiqué. L'indemnité de transfert est estimée à 50 millions de francs par différents médias.

Avec Chelsea, qu'il a rejoint en 2022 en provenance de Brighton pour 65 millions d'euros, le latéral gauche a remporté la Conference League en 2025. Il a été formé à la «Masia», l'académie du FC Barcelone, grand rival du club madrilène, avant de se révéler sous le maillot de Getafe en Espagne.