Hansi Flick très heureux de prolonger au Barça

Hansi Flick a prolongé son contrat de deux ans avec le club FC Barcelone, avec une option pour une troisième année supplémentaire. L'objectif: continuer à tout gagner en Espagne et aller remporter la Champions League, comme il l'a fait en 2020 avec le Bayern.

ATS Agence télégraphique suisse

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a confirmé qu'il avait signé une prolongation de contrat de deux ans avec le club catalan, avec une option pour une troisième année supplémentaire.

Dimanche, sous la direction de l'Allemand de 61 ans, le Barça a remporté un second titre consécutif de champion d'Espagne grâce à sa victoire sur le Real Madrid 2-0. «Evidemment je suis très heureux, cela me donne confiance pour continuer à travailler un an ou deux supplémentaires», a expliqué Hansi Flick lors de la conférence de presse avant le déplacement à Alavés pour le compte de la 36e journée de Liga.

«Je pense que de nombreux entraîneurs seraient très heureux de signer un contrat de trois, quatre ou cinq ans. Mais dans ce cas, avec le Barça, je pense que c'est mieux d'avoir un contrat plus court, ça me plaît comme ça», a poursuivi le technicien.

Objectif Champions League

«Nous irons ensemble jusqu'en 2028, et si tout se passe bien nous déciderons de continuer encore. J'ai la possibilité d'arrêter, et le club aussi.» Hansi Flick a rejoint les Blaugranas à l'été 2024 et a remporté deux titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne en deux saisons.

En revanche, la Champions League, qu'il a gagnée en 2020 avec son ancien club, le Bayern Munich, lui échappe depuis son arrivée en Catalogne. Cette année les Barcelonais ont été éliminés par l'Atlético Madrid en quarts de finale, après avoir été sortis en demi-finales l'an dernier par l'Inter Milan. «Tout le monde au Barça a ce rêve de remporter la Champions League, c'est vraiment important. Nous avons essayé et nous essaierons encore, c'est tout ce que je peux vous dire», a annoncé le technicien.

Il est mitigé concernant le drapeau palestinien brandi par Lamine Yamal

«C'est son choix, il est majeur», a-t-il en outre déclaré, se montrant mitigé mardi à propos du geste de son attaquant Lamine Yamal. Ce dernier a brandi un drapeau palestinien pendant la parade du sacre du Barça lundi.

«Ce sont des choses que je n'aime pas d'habitude», a-t-il cependant nuancé. Durant la parade des Blaugranas dans les rues de Barcelone, l'attaquant de 18 ans, deuxième du Ballon d'Or l'an dernier, a été aperçu brandissant un drapeau palestinien, depuis le car où se trouvaient les joueurs.

«Nous nous consacrons à jouer au football et nous devons tenir en compte ce que le public attend de nous», a ajouté Hansi Flick. Les Barcelonais ont remporté dimanche leur 29e titre en Liga, le deuxième consécutif, en dominant le Real Madrid 2-0 au Camp Nou.

«Quand j'ai vu les gens dans les rues, si émus, c'était une sensation incroyable. J'étais très ému», a déclaré Flick. «C'est pour ça qu'on est là: pour jouer au football, pour rendre les gens heureux».