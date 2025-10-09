Villarreal prêt à payer ses fans pour jouer aux États-Unis

Les critiques ont été nombreuses et elles provenaient notamment des fans de Villareal, face à la décision de leur club d'aller jouer un match de championnat – qui plus est face au FC Barcelone – aux États-Unis. Pour apaiser les tentions, le club espagnol se dit prêt à payer le déplacement jusqu'à Miami de ses abonnés. Et offrir une réduction sur l'abonnement annuel aux fans ne pouvant pas se rendre au match.
«Pas une mauvaise chose»
Le PDG du club, Fernando Roig Negueroles, a encore défendu cette initiative, mettant en exergue «une question d'image et d'avenir, pas de business». Il a ajouté: «Je ne pense pas que [la délocalisation] soit une mauvaise chose. Cela ouvre le football espagnol à d’autres pays.»
Ces délocalisations deviennent de plus en plus nombreuses dans le football européen. Sans motif financier, vraiment?
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
8
10
21
2
FC Barcelone
8
13
19
3
Villarreal CF
8
6
16
4
Real Betis Balompié
8
5
15
5
Atlético Madrid
8
5
13
6
FC Séville
8
4
13
7
CF Elche
8
2
13
8
Athletic Bilbao
8
0
13
9
Espanyol Barcelone
8
0
12
10
Deportivo Alaves
8
1
11
11
Getafe CF
8
-2
11
12
CA Osasuna
8
-1
10
13
Levante UD
8
-1
8
14
Rayo Vallecano
8
-2
8
15
Valence CF
8
-4
8
16
Celta Vigo
8
-3
6
17
Real Oviedo
8
-10
6
18
FC Gérone
8
-12
6
19
Real Sociedad
8
-5
5
20
Majorque
8
-6
5