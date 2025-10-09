La délocalisation de deux matchs de Liga et de Serie A, l’un a Miami (20 décembre) et l’autre à Perth (8 février), a été autorisée ce lundi par la FIFA. Le club espagnol de Villareal, qui a initié cette démarche, veut maintenant... offrir le voyage à ses supporters!

Villarreal prêt à payer ses fans pour jouer aux États-Unis

Villarreal prêt à payer ses fans pour jouer aux États-Unis

Renato Veiga, ancien milieu du FC Bâle, disputera un match aux États-Unis avec son club de Villareal. Photo: IMAGO/Pressinphoto

Blick Sport

Les critiques ont été nombreuses et elles provenaient notamment des fans de Villareal, face à la décision de leur club d'aller jouer un match de championnat – qui plus est face au FC Barcelone – aux États-Unis. Pour apaiser les tentions, le club espagnol se dit prêt à payer le déplacement jusqu'à Miami de ses abonnés. Et offrir une réduction sur l'abonnement annuel aux fans ne pouvant pas se rendre au match.

À lire aussi sur les délocalisations dans le football Trophée des champions Le duel PSG-OM se disputera... au Koweit!

«Pas une mauvaise chose»

Le PDG du club, Fernando Roig Negueroles, a encore défendu cette initiative, mettant en exergue «une question d'image et d'avenir, pas de business». Il a ajouté: «Je ne pense pas que [la délocalisation] soit une mauvaise chose. Cela ouvre le football espagnol à d’autres pays.»

Ces délocalisations deviennent de plus en plus nombreuses dans le football européen. Sans motif financier, vraiment?