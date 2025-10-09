DE
Match de Liga à Miami...
Villarreal prêt à payer ses fans pour jouer aux États-Unis

La délocalisation de deux matchs de Liga et de Serie A, l’un a Miami (20 décembre) et l’autre à Perth (8 février), a été autorisée ce lundi par la FIFA. Le club espagnol de Villareal, qui a initié cette démarche, veut maintenant... offrir le voyage à ses supporters!
Publié: il y a 56 minutes
Renato Veiga, ancien milieu du FC Bâle, disputera un match aux États-Unis avec son club de Villareal.
Photo: IMAGO/Pressinphoto
Blick Sport

Les critiques ont été nombreuses et elles provenaient notamment des fans de Villareal, face à la décision de leur club d'aller jouer un match de championnat – qui plus est face au FC Barcelone – aux États-Unis. Pour apaiser les tentions, le club espagnol se dit prêt à payer le déplacement jusqu'à Miami de ses abonnés. Et offrir une réduction sur l'abonnement annuel aux fans ne pouvant pas se rendre au match.

«Pas une mauvaise chose»

Le PDG du club, Fernando Roig Negueroles, a encore défendu cette initiative, mettant en exergue «une question d'image et d'avenir, pas de business». Il a ajouté: «Je ne pense pas que [la délocalisation] soit une mauvaise chose. Cela ouvre le football espagnol à d’autres pays.»

Ces délocalisations deviennent de plus en plus nombreuses dans le football européen. Sans motif financier, vraiment?

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
8
10
21
2
FC Barcelone
FC Barcelone
8
13
19
3
Villarreal CF
Villarreal CF
8
6
16
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
8
5
15
5
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
5
13
6
FC Séville
FC Séville
8
4
13
7
CF Elche
CF Elche
8
2
13
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
0
13
9
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
8
0
12
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
8
1
11
11
Getafe CF
Getafe CF
8
-2
11
12
CA Osasuna
CA Osasuna
8
-1
10
13
Levante UD
Levante UD
8
-1
8
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
8
-2
8
15
Valence CF
Valence CF
8
-4
8
16
Celta Vigo
Celta Vigo
8
-3
6
17
Real Oviedo
Real Oviedo
8
-10
6
18
FC Gérone
FC Gérone
8
-12
6
19
Real Sociedad
Real Sociedad
8
-5
5
20
Majorque
Majorque
8
-6
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
