Le Real annonce une nouvelle recrue, en la personne de Bernardo Silva. Le Portugais débarque libre de Manchester City et signe jusqu'en 2028.

AFP Agence France-Presse

L'international portugais Bernardo Silva s'est engagé au Real Madrid pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en 2028, a annoncé mercredi le club espagnol.

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Libre depuis son départ de Manchester City, où il a remporté 19 titres depuis son arrivée en 2017, dont une Ligue des champions en 2023, le milieu de terrain de 31 ans rejoindra le Real après la Coupe du monde qu'il va débuter mercredi avec le Portugal, face à la RD Congo.