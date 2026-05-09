José Mourinho est sur le point de s'engager à nouveau avec le Real Madrid! Son retour sur le banc madrilène semble en effet n'être qu'une question de temps. Mais Iker Casillas a une autre idée...

José Mourinho de retour au Real Madrid, ce n'est «qu'une question de temps»

José Mourinho de retour au Real Madrid, ce n'est «qu'une question de temps»

Davide Malinconico

Une rumeur enfle autour du Real Madrid depuis plusieurs semaines: José Mourinho serait le grand favori du président Florentino Pérez pour reprendre le banc madrilène.

Jeudi déjà, les médias espagnols expliquaient que «The Special One», qui a dirigé le Real entre 2010 et 2013, ne serait pas opposé à un retour dans la capitale espagnole. Le Portugais poserait toutefois des conditions strictes, convaincu que le club a besoin d’une profonde réforme structurelle.

Le retour de José Mourinho se précise

Vendredi, le célèbre journaliste mercato Fabrizio Romano a affirmé que le Real avait officiellement lancé «l’opération Mourinho» et menait déjà des discussions directes avec lui ainsi qu’avec son entourage.

Son club actuel, Benfica, aimerait évidemment le conserver. Mais si Florentino Pérez accepte les exigences du technicien portugais, José Mourinho pourrait rapidement faire son retour chez les Merengue.

L’expert mercato Matteo Moretto évoquait même samedi matin une issue imminente: «Des progrès significatifs ont été réalisés concernant le retour du Portugais.» De son côté, le quotidien espagnol AS estime qu’il ne s’agit «plus que d’une question de temps».

Iker Casillas relance la piste Xabi Alonso

Pendant ce temps, l’ancienne légende madrilène Iker Casillas a surpris avec une proposition inattendue: ramener Xabi Alonso sur le banc du Real. Selon Bild, le champion du monde 2010 considère toujours son ancien coéquipier comme «l’entraîneur parfait» pour Madrid, notamment grâce au système de jeu qu’il avait mis en place avec le Bayer Leverkusen.

Le scénario paraît toutefois peu crédible. Xabi Alonso a quitté le club au début de l’année, après avoir été nommé entraîneur principal à l’été 2025.

Alvaro Arbeloa vers la sortie

Une tendance semble en revanche se confirmer: Álvaro Arbeloa devrait quitter le Real cet été, que José Mourinho débarque ou non. D’après Fabrizio Romano, la direction madrilène prépare déjà la saison prochaine avec d’autres idées en tête. Les chances de voir Arbeloa rester au club au-delà de l’été seraient désormais inférieures à 10%.

