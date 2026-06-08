En mai, Florentino Pérez annonçait le dépôt d'un dossier auprès de l'UEFA concernant l'affaire Negreira, accusant le FC Barcelone de corruption d'arbitres. «Il y a trois ans, nous avons appris l'affaire Negreira. Le plus grand scandale de l'histoire. Ils paient depuis deux décennies. Nous allons présenter un dossier substantiel à l'UEFA afin qu'elle puisse s'attaquer à la racine du problème et le résoudre pour le bien du football mondial», attaquait le président du Real Madrid.
Une offensive à laquelle le Barça, champion d'Espagne au terme de la saison 2025-2026, n'avait pas tardé à répondre. «Concernant la conférence de presse convoquée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et accusations. Celles-ci sont actuellement analysées et les suites à donner sont en cours d'évaluation. Nous vous communiquerons de plus amples informations sur notre position et les décisions qui seront prises en temps voulu», indiquait le club catalan dans un communiqué.
Le journal «As» révèle ce lundi que le Real Madrid ne demande pas uniquement une simple exclusion des compétitions européennes à l'encontre de son rival historique, mais également que les titres remportés par le club blaugrana au cours de ces années, notamment neuf Liga, six Coupes d'Espagne et quatre Champions League, soient rayés de son palmarès officiel. Affaire à suivre.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
38
-34
29