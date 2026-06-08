Le Real Madrid durcit le ton dans l'affaire Negreira. Selon «As», le club madrilène réclamerait non seulement une exclusion européenne du Barça, mais aussi l'annulation de plusieurs titres.

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En mai, Florentino Pérez annonçait le dépôt d'un dossier auprès de l'UEFA concernant l'affaire Negreira, accusant le FC Barcelone de corruption d'arbitres. «Il y a trois ans, nous avons appris l'affaire Negreira. Le plus grand scandale de l'histoire. Ils paient depuis deux décennies. Nous allons présenter un dossier substantiel à l'UEFA afin qu'elle puisse s'attaquer à la racine du problème et le résoudre pour le bien du football mondial», attaquait le président du Real Madrid.

Une offensive à laquelle le Barça, champion d'Espagne au terme de la saison 2025-2026, n'avait pas tardé à répondre. «Concernant la conférence de presse convoquée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et accusations. Celles-ci sont actuellement analysées et les suites à donner sont en cours d'évaluation. Nous vous communiquerons de plus amples informations sur notre position et les décisions qui seront prises en temps voulu», indiquait le club catalan dans un communiqué.

Le journal «As» révèle ce lundi que le Real Madrid ne demande pas uniquement une simple exclusion des compétitions européennes à l'encontre de son rival historique, mais également que les titres remportés par le club blaugrana au cours de ces années, notamment neuf Liga, six Coupes d'Espagne et quatre Champions League, soient rayés de son palmarès officiel. Affaire à suivre.