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«Le plus grand scandale de l’histoire»
Le Real Madrid réclamerait l'annulation du palmarès du Barça

Le Real Madrid durcit le ton dans l'affaire Negreira. Selon «As», le club madrilène réclamerait non seulement une exclusion européenne du Barça, mais aussi l'annulation de plusieurs titres.
Publié: il y a 21 minutes
Le Real Madrid, ici son président Florentino Pérez, demanderait des sanctions historiques à l'encontre du FC Barcelone.
Photo: AP
Blick Sport

En mai, Florentino Pérez annonçait le dépôt d'un dossier auprès de l'UEFA concernant l'affaire Negreira, accusant le FC Barcelone de corruption d'arbitres. «Il y a trois ans, nous avons appris l'affaire Negreira. Le plus grand scandale de l'histoire. Ils paient depuis deux décennies. Nous allons présenter un dossier substantiel à l'UEFA afin qu'elle puisse s'attaquer à la racine du problème et le résoudre pour le bien du football mondial», attaquait le président du Real Madrid.

Une offensive à laquelle le Barça, champion d'Espagne au terme de la saison 2025-2026, n'avait pas tardé à répondre. «Concernant la conférence de presse convoquée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et accusations. Celles-ci sont actuellement analysées et les suites à donner sont en cours d'évaluation. Nous vous communiquerons de plus amples informations sur notre position et les décisions qui seront prises en temps voulu», indiquait le club catalan dans un communiqué.

Le journal «As» révèle ce lundi que le Real Madrid ne demande pas uniquement une simple exclusion des compétitions européennes à l'encontre de son rival historique, mais également que les titres remportés par le club blaugrana au cours de ces années, notamment neuf Liga, six Coupes d'Espagne et quatre Champions League, soient rayés de son palmarès officiel. Affaire à suivre.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
Real Oviedo
38
-34
29
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
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