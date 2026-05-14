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Le président s'exprime
La piste menant José Mourinho au Real Madrid refroidit-elle?

Le président du Real Madrid Florentino Pérez dément les spéculations sur un retour de José Mourinho au sein du prestigieux club castillan. Mais le «Special One» reste toutefois un sujet de discussion.
Publié: il y a 7 minutes
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Florentino Pérez va-t-il rappeler l'un de ses ex-entraîneurs?
Photo: AFP

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s’est exprimé mercredi dans l’émission espagnole «El Chiringuito» au sujet des rumeurs entourant un éventuel retour de José Mourinho à Madrid. S’il a couvert son ancien entraîneur d’éloges, le patron du club merengue s’est montré très prudent concernant une possible réengagement.

«J’apprécie tous les entraîneurs. Mourinho a été avec nous et il a contribué à rendre cette équipe plus compétitive. C’est à partir de là que nous avons ensuite remporté six Champins League en dix ans», a expliqué Florentino Pérez. Avant de calmer immédiatement les spéculations: «Mourinho au Real Madrid? Ce n’est pas un sujet dont nous parlons actuellement. Et ce n’est pas vrai que le président décide toujours seul du choix de l’entraîneur.»

José Mourinho au cœur des débats

Le nom de José Mourinho agite actuellement l’Espagne. Après une saison contrastée avec Benfica, qui pourrait terminer seulement troisième du championnat portugais, les rumeurs d’un retour du technicien portugais au Real Madrid se multiplient.

Selon Florentino Pérez, les supporters madrilènes sont eux-mêmes divisés sur la question. «Je reçois énormément de messages. Certains me disent que je dois faire revenir Mourinho, d’autres qu’il ne faut surtout pas y penser. Je ne réponds à aucun d’entre eux», a-t-il confié.

José Mourinho a dirigé le club madrilène entre 2010 et 2013, lors d’une période marquée par une rivalité brûlante avec le FC Barcelone de Pep Guardiola. Sous ses ordres, le Real avait remporté un championnat d’Espagne, une Copa del Rey et une Supercoupe d’Espagne.

Reste désormais à savoir si le Portugais envisage réellement un retour dans la capitale espagnole. Une chose est certaine: le débat ne faiblit pas outre-Pyrénées, d’autant que l’avenir de l’actuel entraîneur madrilène, Alvaro Arbeloa, paraît plus incertain que jamais après cette saison décevante.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
36
59
91
2
Real Madrid
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
36
24
69
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
36
12
57
6
Celta Vigo
Celta Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
Getafe CF
36
-6
48
8
Real Sociedad
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
36
-13
44
10
FC Séville
FC Séville
36
-12
43
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
35
-6
43
12
CA Osasuna
CA Osasuna
36
-4
42
13
Valence CF
Valence CF
35
-12
42
14
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
36
-13
42
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
36
-12
40
16
CF Elche
CF Elche
36
-9
39
17
Majorque
Majorque
36
-11
39
18
Levante UD
Levante UD
36
-15
39
19
FC Gérone
FC Gérone
35
-15
39
20
Real Oviedo
Real Oviedo
35
-28
29
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