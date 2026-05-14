La piste menant José Mourinho au Real Madrid refroidit-elle?

Le président du Real Madrid Florentino Pérez dément les spéculations sur un retour de José Mourinho au sein du prestigieux club castillan. Mais le «Special One» reste toutefois un sujet de discussion.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s’est exprimé mercredi dans l’émission espagnole «El Chiringuito» au sujet des rumeurs entourant un éventuel retour de José Mourinho à Madrid. S’il a couvert son ancien entraîneur d’éloges, le patron du club merengue s’est montré très prudent concernant une possible réengagement.

«J’apprécie tous les entraîneurs. Mourinho a été avec nous et il a contribué à rendre cette équipe plus compétitive. C’est à partir de là que nous avons ensuite remporté six Champins League en dix ans», a expliqué Florentino Pérez. Avant de calmer immédiatement les spéculations: «Mourinho au Real Madrid? Ce n’est pas un sujet dont nous parlons actuellement. Et ce n’est pas vrai que le président décide toujours seul du choix de l’entraîneur.»

José Mourinho au cœur des débats

Le nom de José Mourinho agite actuellement l’Espagne. Après une saison contrastée avec Benfica, qui pourrait terminer seulement troisième du championnat portugais, les rumeurs d’un retour du technicien portugais au Real Madrid se multiplient.

Selon Florentino Pérez, les supporters madrilènes sont eux-mêmes divisés sur la question. «Je reçois énormément de messages. Certains me disent que je dois faire revenir Mourinho, d’autres qu’il ne faut surtout pas y penser. Je ne réponds à aucun d’entre eux», a-t-il confié.

José Mourinho a dirigé le club madrilène entre 2010 et 2013, lors d’une période marquée par une rivalité brûlante avec le FC Barcelone de Pep Guardiola. Sous ses ordres, le Real avait remporté un championnat d’Espagne, une Copa del Rey et une Supercoupe d’Espagne.

Reste désormais à savoir si le Portugais envisage réellement un retour dans la capitale espagnole. Une chose est certaine: le débat ne faiblit pas outre-Pyrénées, d’autant que l’avenir de l’actuel entraîneur madrilène, Alvaro Arbeloa, paraît plus incertain que jamais après cette saison décevante.