Le car du Barça part sans Robert Lewandowski

Le car du FC Barcelone est parti sans Robert Lewandowski après le match contre Valence. Une vidéo montrant la réaction surprise de l'attaquant polonais est devenue virale sur les réseaux sociaux, avec plus de 400'000 vues.

La star du Barça ressemblait à n'importe quel pendulaire paumé après le match gagné haut la main face à Valence.

Blick Sport

C'est une situation inhabituelle qui s'est produite dimanche soir après la victoire 6-0 du FC Barcelone contre Valence en Liga. Comme le rapporte Onet, l'attaquant polonais Robert Lewandowski s'est retrouvé seul devant le stade Johan Cruyff alors que le bus de l'équipe était déjà parti.

Lewandowski, entré en jeu en seconde période, a inscrit un doublé pour sceller la large victoire des Catalans. Cependant, après le match, il a eu la surprise de constater que ses coéquipiers étaient déjà partis dans le bus de l'équipe, le laissant sur place. Une vidéo montrant sa réaction étonnée est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, totalisant plus de 400'000 vues. On y voit le joueur polonais passer un appel téléphonique, probablement pour contacter quelqu'un du club afin de savoir s'il devait attendre qu'on vienne le chercher. Selon Onet, le bus est finalement revenu récupérer Lewandowski et les autres joueurs restés sur place.

Le journal espagnol Marca explique que l'équipe victorieuse n'a même pas pris de douche au stade et est partie rapidement, mais que le bus, plus petit qu'à l'accoutumée, n'a pas pu accueillir tout l'effectif. Cet incident insolite est survenu après un match réussi pour le Polonais, qui disputait sa 150e rencontre sous le maillot du Barça. Le quotidien «Sport» souligne d'ailleurs cette performance dans ses colonnes. Malgré ses deux buts, Lewandowski n'a pas été désigné homme du match, titre attribué au jeune milieu de terrain Fermín López, également auteur d'un doublé.