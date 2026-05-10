Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico

Le FC Barcelone et Hansi Flick sont en deuil. L'entraîneur allemand du club catalan a eu l'immense douleur d'apprendre le décès de son père quelques heures avant le match face au Real Madrid ce dimanche.

ATS Agence télégraphique suisse

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du match au sommet de la Liga dimanche soir contre le Real Madrid. Le club catalan l'a annoncé dans un communiqué.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le Barça a exprimé «son affection» à l'entraîneur allemand avant ce Clasico qui pourrait offrir son 29e titre à l'équipe blaugrana. «Nous partageons sa douleur et l'accompagnons dans ce moment difficile», écrit le club. Le Real Madrid a également publié un communiqué de condoléances sur les réseaux sociaux.

Les Barcelonais sont en tête de la Liga avec onze points d'avance sur Madrid et n'ont besoin que d'un point pour s'assurer de conserver leur titre, à trois journées de la fin.