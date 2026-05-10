Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico

ATS Agence télégraphique suisse
L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du match au sommet de la Liga dimanche soir contre le Real Madrid. Le club catalan l'a annoncé dans un communiqué.
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Le Barça a exprimé «son affection» à l'entraîneur allemand avant ce Clasico qui pourrait offrir son 29e titre à l'équipe blaugrana. «Nous partageons sa douleur et l'accompagnons dans ce moment difficile», écrit le club. Le Real Madrid a également publié un communiqué de condoléances sur les réseaux sociaux.
Les Barcelonais sont en tête de la Liga avec onze points d'avance sur Madrid et n'ont besoin que d'un point pour s'assurer de conserver leur titre, à trois journées de la fin.
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
35
25
69
4
Atlético Madrid
35
20
63
5
Real Betis Balompié
35
11
54
6
Celta Vigo
35
5
50
7
Athletic Bilbao
0:0
35
-10
45
8
Real Sociedad
35
-1
44
9
Getafe CF
34
-8
44
10
CA Osasuna
35
-3
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valence CF
0:0
35
-13
40
13
FC Séville
35
-13
40
14
Espanyol Barcelone
35
-15
39
15
Majorque
35
-9
39
16
CF Elche
35
-8
39
17
FC Gérone
34
-15
38
18
Deportivo Alaves
35
-13
37
19
Levante UD
35
-16
36
20
Real Oviedo
34
-28
28
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation