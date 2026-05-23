DE
FR
Valence CF
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Dès 21:00
FC Barcelone
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Valence CF
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Dès 21:00
Vs
FC Barcelone
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LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
37
61
94
2
Real Madrid
Real Madrid
37
40
83
3
Villarreal CF
Villarreal CF
37
22
69
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
37
22
69
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
37
10
57
6
Celta Vigo
Celta Vigo
37
4
51
7
Getafe CF
Getafe CF
37
-7
48
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
37
-4
47
9
Valence CF
Valence CF
37
-11
46
10
Real Sociedad
Real Sociedad
37
-2
45
11
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
37
-12
45
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
37
-13
45
13
FC Séville
FC Séville
37
-13
43
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
37
-11
43
15
Levante UD
Levante UD
37
-13
42
16
CA Osasuna
CA Osasuna
37
-5
42
17
CF Elche
CF Elche
37
-8
42
18
FC Gérone
FC Gérone
37
-16
40
19
Majorque
Majorque
37
-13
39
20
Real Oviedo
Real Oviedo
37
-31
29
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Adrian
Cordero Vega
Espagne
Coup d’envoi
samedi
23 mai 2026 à 21:00
Stade
Valence, Espagne
Mestalla
Capacité
49 430
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