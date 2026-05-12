Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
35
60
91
2
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal CF
35
25
69
4
Atlético Madrid
35
20
63
5
Real Betis Balompié
35
11
54
6
Celta Vigo
35
5
50
7
Getafe CF
35
-8
45
8
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
35
-11
44
10
Rayo Vallecano
35
-6
43
11
CA Osasuna
35
-3
42
12
Valence CF
35
-12
42
13
FC Séville
35
-13
40
14
CF Elche
35
-8
39
15
Majorque
35
-9
39
16
Espanyol Barcelone
35
-15
39
17
FC Gérone
35
-15
39
18
Deportivo Alaves
35
-13
37
19
Levante UD
35
-16
36
20
Real Oviedo
35
-28
29