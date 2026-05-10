Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
35
20
63
5
Real Betis Balompié
35
11
54
6
Celta Vigo
35
5
50
7
Getafe CF
34
-8
44
8
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
34
-10
44
10
CA Osasuna
35
-3
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
FC Séville
35
-13
40
13
CF Elche
35
-8
39
14
Valence CF
34
-13
39
15
Espanyol Barcelone
35
-15
39
16
Majorque
34
-9
38
17
FC Gérone
34
-15
38
18
Deportivo Alaves
35
-13
37
19
Levante UD
35
-16
36
20
Real Oviedo
34
-28
28