Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompié
34
11
53
6
Celta Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
34
-1
43
10
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valence CF
34
-13
39
13
Espanyol Barcelone
34
-14
39
14
CF Elche
34
-8
38
15
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
34
-15
38
17
FC Séville
34
-14
37
18
Deportivo Alaves
34
-13
36
19
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
34
-28
28