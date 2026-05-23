Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
37
61
94
2
Real Madrid
37
40
83
3
Villarreal CF
37
22
69
4
Atlético Madrid
37
22
69
5
Real Betis Balompié
37
10
57
6
Celta Vigo
37
4
51
7
Getafe CF
37
-7
48
8
Rayo Vallecano
37
-4
47
9
Valence CF
37
-11
46
10
Real Sociedad
37
-2
45
11
Espanyol Barcelone
37
-12
45
12
Athletic Bilbao
37
-13
45
13
FC Séville
37
-13
43
14
Deportivo Alaves
37
-11
43
15
Levante UD
37
-13
42
16
CA Osasuna
37
-5
42
17
CF Elche
37
-8
42
18
FC Gérone
37
-16
40
19
Majorque
37
-13
39
20
Real Oviedo
37
-31
29