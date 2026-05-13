Nouvelle escalade entre le Real Madrid et le Barça

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Alors que son Real Madrid traverse une crise sportive importante, Florentino Perez a tenu une conférence de presse ce mardi. L'occasion pour le président du club merengue d'aborder de nombreux sujets, dont l’affaire Negreira, accusant le FC Barcelone de corruption d’arbitres.

«Il y a trois ans, nous avons appris l’affaire Negreira. Le plus grand scandale de l’histoire. Ils paient depuis deux décennies. Nous allons présenter un dossier substantiel à l’UEFA afin qu’ils puissent s’attaquer à la racine et résoudre ce problème pour le bien du football mondial», a attaqué Florentino Perez.

Actions juridiques en cours

La réponse du FC Barcelone, sacré champion d'Espagne dimanche en battant... le Real Madrid (2-0), n'a évidemment pas tardé. Et celle-ci ne manque pas non plus de sel puisqu'il annonce l’entame de procédures judiciaires à l'encontre du président de l'équipe rivale.

«Concernant la conférence de presse convoquée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et accusations. Celles-ci sont actuellement analysées et les suites à donner sont en cours d’évaluation. Nous vous communiquerons de plus amples informations sur notre position et les décisions qui seront prises en temps voulu», indique le club catalan dans un communiqué.