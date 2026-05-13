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Florentino Perez menacé
Nouvelle escalade entre le Real Madrid et le Barça

Le FC Barcelone envisage des poursuites judiciaires contre Florentino Perez après les accusations du président madrilène dans l’affaire Negreira.
Publié: il y a 38 minutes
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Florentino Perez est visé par le FC Barcelone.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Alors que son Real Madrid traverse une crise sportive importante, Florentino Perez a tenu une conférence de presse ce mardi. L'occasion pour le président du club merengue d'aborder de nombreux sujets, dont l’affaire Negreira, accusant le FC Barcelone de corruption d’arbitres.

«Il y a trois ans, nous avons appris l’affaire Negreira. Le plus grand scandale de l’histoire. Ils paient depuis deux décennies. Nous allons présenter un dossier substantiel à l’UEFA afin qu’ils puissent s’attaquer à la racine et résoudre ce problème pour le bien du football mondial», a attaqué Florentino Perez.

Actions juridiques en cours

La réponse du FC Barcelone, sacré champion d'Espagne dimanche en battant... le Real Madrid (2-0), n'a évidemment pas tardé. Et celle-ci ne manque pas non plus de sel puisqu'il annonce l’entame de procédures judiciaires à l'encontre du président de l'équipe rivale.

«Concernant la conférence de presse convoquée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et accusations. Celles-ci sont actuellement analysées et les suites à donner sont en cours d’évaluation. Nous vous communiquerons de plus amples informations sur notre position et les décisions qui seront prises en temps voulu», indique le club catalan dans un communiqué.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
0:0
36
60
92
2
Real Madrid
Real Madrid
35
37
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
36
24
69
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
36
12
57
6
Celta Vigo
Celta Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
Getafe CF
1:0
36
-7
48
8
Real Sociedad
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
36
-13
44
10
FC Séville
FC Séville
36
-12
43
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
35
-6
43
12
CA Osasuna
CA Osasuna
36
-4
42
13
Valence CF
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35
-12
42
14
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
36
-13
42
15
CF Elche
CF Elche
36
-9
39
16
Majorque
Majorque
0:1
36
-10
39
17
Levante UD
Levante UD
36
-15
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18
FC Gérone
FC Gérone
35
-15
39
19
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
0:0
36
-13
38
20
Real Oviedo
Real Oviedo
35
-28
29
Ligue des Champions
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Qualification pour la Ligue Conférence
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